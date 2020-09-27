Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в Карабахе
Сегодня, 19:00 Алексей Вольцев
Армения объявила мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет, соответствующее решение приняло правительство страны, передает РИА Новости.
Ранее в стране было введено военное положение и объявлено о всеобщей мобилизации.
"В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС ... Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет", – говорится в документе.
По материалам: ria.ru