Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в Карабахе

Алексей Вольцев

Армения объявила мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет, соответствующее решение приняло правительство страны, передает РИА Новости.

Ранее в стране было введено военное положение и объявлено о всеобщей мобилизации.

"В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС ... Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет", – говорится в документе.