Опять? Кристина Асмус оголила грудь в видео-чате

Влада Некрасова

Мало кто догадывался, что после скандала из-за фильма «Текст», Кристина Асмус вновь захочет раздеться перед камерой. Однако известному режиссеру Алексею Учителю удалось уговорить девушку.

В новой экранизации «Китобой» Кристина сыграла девушку из секс-чата. Перед камерой актриса сидит в нижнем больше, ублажая парней за купюры и выполняя все их прихоти. Через некоторое время Кристина оголяет часть своей груди, приподнимая лифчик.

По словам режиссера, Асмус долгое время не хотела играть эту сцену. Во время съемок предположили, что Кристина боится, что ее вновь будет осуждать общественность. Однако сама актриса это отрицает.

«Это мое дело»,

— твердо ответила Асмус на предположение режисера.

Многие пользователи сети считают, что съемки в откровенных сценах разрушили ее союз с Гариком Харламовым. Однако юморист отрицает это предположение, отмечая, что развод — обоюдное решение. Напомним, что несколько месяцев назад Кристина и Гарик развелись, но остались в дружеских отношениях ради дочери Анастасии.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки»,

— сказал как-то Гарик.





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