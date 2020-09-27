Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

Лидия Мартынова

Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили телеканалу "360", что не скрывали от участников процедуру отбора победителя.

Ранее мать одного из участников голосования Рутгера Гарехта усомнилась в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции".