Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
Сегодня, 00:00 Лидия Мартынова
Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили телеканалу "360", что не скрывали от участников процедуру отбора победителя.
Ранее мать одного из участников голосования Рутгера Гарехта усомнилась в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции".
По материалам: ria.ru