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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.

"Ее право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идет. <…> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить?" — сказала она.

# Политика
По материалам: ria.ru

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