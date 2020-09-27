Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Анастасия Иванова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.

"Ее право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идет. <…> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить?" — сказала она.