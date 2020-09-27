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Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд

Пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд
РИА Новости. Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов, установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд. Таким образом музыканту удалось превзойти, свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября он импровизировал 42 часа 24 минуты.


"Чувствую себя хорошо, — рассказал корреспонденту РИА Новости Руслан Ишдавлетов. — Об эмоциях трудно говорить, так как после марафона организм сильно истощен. Надо отдохнуть".

Пианист, который последние десять лет занимается импровизацией, начал играть еще в пятницу 25 сентября, а закончил в первой половине дня воскресенья (27 сентября). Все 50 часов он сидел под самым ярким арт-объектом выставки "Сад сновидений" — огромной Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. Как рассказал Ишдавлетов РИА Новости, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей.

"Отдельное спасибо посетителям выставки, так как моя музыка напрямую зависит от энергии и эмоций людей", — подчеркнул пианист.

По словам музыканта, этот марафон пока станет последним: "Мне тяжеловато, если честно. Поэтому пока не возьмусь делать какие-то заявления".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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