Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa

Роман Иванов

Момент транзакции денег — самый тонкий и в юридическом, и в доверительном плане. Даже если у Вас оплата через биткоин — это не гарантирует отсутствия каких-либо технических накладок, могущих испортить годы работы.

К счастью, уровень нашей технической поддержки позволяет вообще не беспокоиться о том, пройдет ли удачно прием оплаты в любой из ходовых валют СНГ.

Проблема с техподдержкой обычно заключается в том, что конечный клиент вообще толком не разбирается в том, что именно мешает ему работать бесперебойно. Это норма, Вы не обязаны на экспертном уровне понимать все тонкости перевода средств. Betatransfer Kassa сделает все вместо Вас в техническом плане.

Не важно, какая именно форма платежа на Вашем сервисе основная: МаниГрэм, Вестерн Юнион, Вебмани, Скрилл, один из массы более современных электронных кошельков. Наша техподдержка очень хорошо знакома со всеми видами современного технического сервиса для этих платежных средств и может помочь с решением любого вопроса по ним.

Что обеспечивает моментальная реакция техподдержки:

бесперебойный, надежный интернет эквайринг, независимо от резидентства наших клиентов;

быстрый и оперативный прием платежей через paypal, даже в странах, где есть определенные законодательные препоны;

любые бесконтактные платежи работают чрезвычайно быстро.

Наша техподдержка дружелюбна к любым клиентов и может самостоятельно решить большинство вопросов касательно передачи денег. Мы сами настраиваем все конфигурации по приему денег на Вашем сайте, поэтому прекрасно разбираемся в большинстве технических нюансов. Вы перед сотрудничеством предоставляете нам валидный сайт, соответствующий веб-стандартам — а дальше уже наша работа.

Betatransfer Kassa не работает с «левыми» колл-центрами. Мы в каждом конкретном случае назначаем ответственного технического менеджера, который хорошо знаком с рассматриваемой технологией. Также, в случае долгих работ мы незамедлительно отправляем все вопросы от клиента исполнителям, не задерживая заказчика на линии, предлагая подождать или обещая перезвонить позже. Благодаря подобному подходу большинство вопросов с багами платежных систем можно решить буквально в течение пары рабочих дней. Иногда процесс затягивается — но не по нашей вине: например, банк может задержать ответ. В остальном же Betatransfer Kassa уже не первый год работает слаженно и быстро.