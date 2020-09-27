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По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал

По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал
HBO Max начал работу над сериалом "Расемон" по мотивам фильма Акиры Куросавы, сообщает Variety.

Новый проект не будет в точности повторять классическую картину, но сохранит основные детали сюжета. В описании говорится, что в нем, как и в фильме, будут представлены разные версии произошедшего — убийства самурая и изнасилования его жены — с точки зрения нескольких персонажей.

Авторы сценария Билли Рэй ("Капитан Филипс") и Вирджил Уильямс ("Ферма "Мадбаунд").


"Я рад работать с компанией Amblin Partners и HBO Max над тем, чтобы представить "Расемона" современной аудитории. Мне очень нравится то, что подход моего отца к этой истории не забыт и станет доступным для нового поколения", — отметил сын Акиры Куросавы — кинопродюсер Хисао Куросова.


Оригинальная картина вышла в 1950 году и получила несколько наград, включая премию "Оскар". Ее часто называют "величайшим фильмом всех времен".

В основе сюжета два произведения японского писателя Рюноскэ Акутагавы: "В чаще" (1920-1923) и "Ворота Расемон" (1914-1919).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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