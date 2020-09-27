По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал

Влада Некрасова

HBO Max начал работу над сериалом "Расемон" по мотивам фильма Акиры Куросавы, сообщает Variety.

Новый проект не будет в точности повторять классическую картину, но сохранит основные детали сюжета. В описании говорится, что в нем, как и в фильме, будут представлены разные версии произошедшего — убийства самурая и изнасилования его жены — с точки зрения нескольких персонажей.

Авторы сценария Билли Рэй ("Капитан Филипс") и Вирджил Уильямс ("Ферма "Мадбаунд").

"Я рад работать с компанией Amblin Partners и HBO Max над тем, чтобы представить "Расемона" современной аудитории. Мне очень нравится то, что подход моего отца к этой истории не забыт и станет доступным для нового поколения", — отметил сын Акиры Куросавы — кинопродюсер Хисао Куросова.

Оригинальная картина вышла в 1950 году и получила несколько наград, включая премию "Оскар". Ее часто называют "величайшим фильмом всех времен".

В основе сюжета два произведения японского писателя Рюноскэ Акутагавы: "В чаще" (1920-1923) и "Ворота Расемон" (1914-1919).