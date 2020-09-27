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Под Херсоном прошел разрушительный ураган (фото, видео)

Под Херсоном прошел разрушительный ураган (фото, видео)

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

27 сентября в Украине ветер усилился до штормовых значений, а по Херсонской области пронесся разрушительный ураган. Особенно пострадал поселок Великая Александровка. Поступают сообщения о рухнувших деревьях. Сейчас известно о 47 таких инцидентах, причем некоторые массивные стволы и ветки упали на припаркованные авто.

Как сообщил глава области Юрий Гусев, в Великой Александровке, по последним данным, повреждены 38 домов, в основном пострадали крыши.

Оборваны линии электропередач. По области более 700 семей остались без газа из-за повреждения газовых труб.

В поселковой школе повреждена кровля, разбиты окна и входная дверь, повалены деревья на территории учебного заведения.

На вечер 27 сентября стало известно об одном пострадавшем, у него травмы средней тяжести.

Напомним, в Карпатах погода 27 сентября также смогла удивить: в горах выпал первый снег.

Фото MNSKHERSON/Facebook, Husyev/Facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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