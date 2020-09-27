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Под Одессой обнаружена мертвой финансист воинской части

Под Одессой обнаружена мертвой финансист воинской части

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружено возле одного из общежитий в пригороде Одессы. По предварительным данным, картина случившегося указывает на самоубийство. Ранее психологи обращали внимание на проблему с участившимися случаями суицида среди военнослужащих.

«46-летняя женщина выпрыгнула из окна совместной кухни, расположенной на четвертом этаже дома в пгт Черноморское. По словам знакомых, погибшая в последнее время находилась в подавленном состоянии», — сообщает полиция. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Позже выяснилось, что погибшая — военнослужащая, финансист 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Татьяна Варава.

Друзья и знакомые Татьяны не верят в версию суицида. Об этом сообщили подруги Варавы по общественной организации «Женское ветеранское движение», подчеркивая, что погибшая не была склонна к суицидальным проявлениям. Напротив, «она готовилась к свадьбе дочери, делала ремонт дома, имела много жизненных планов».

Отмечают, что женщину привлекли как свидетеля в уголовном деле по финансовым злоупотреблениям. «Татьяна была уверена в положительном решении по делу, которое рассматривалось в суде, где она проходила как свидетель, хотя ее и пытались переквалифицировать в сообщницу. В разговоре сестра Татьяны нам рассказала, что в последние две недели Таня жаловалась на условия в воинской части, где проходила службу, на психологическое давление», — сообщили в «Женском ветеранском движении».

Женское сообщество обратилось в Генеральный штаб ВСУ, Минобороны Украины, к главе МВД Арсену Авакову с просьбой обратить внимание на этот случай и провести честное расследование.

«Да, конечно же, будет следствие, будет попытка минимальной огласки, но есть много „но“. Единственное, что известно: самоубийство — выпрыгнула из окна комнаты общежития, на шее был электрический удлинитель, уличная грязь с подошв обуви в комнате… Мы не удивимся, что из-за финансовых операций в части эти факты будут замалчиваться. Категорически не верим в версию самоубийства Любящая мама, которая готовится к празднику родного ребенка, просто так не уходит из жизни. Должна быть веская причина. Требуем от Военной службы правопорядка, МВД честного, справедливого расследования», — говорится в заявлении.

Напомним, летом 2020 года полиция занялась расследованием самоубийств военнослужащих в Кропивницком и в Днепропетровской области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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