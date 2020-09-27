Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска

Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска

Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска
Премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска и Москвы.


"Я хочу подчеркнуть ценность и важность укрепления белорусско-российских отношений. Особенно в непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас как жить, как строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые не принимаются нашими народами", - заявил Головченко на встрече, которая состоялась в Минске в пятницу.

Премьер отметил, что Иркутская область для республики - надежный и проверенный партнер. "Как сегодня подчеркнул президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную географическую отдаленность, использовать ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве", - сказал Головченко.


Иркутской области создана. Головченко указал, что сторонами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве, есть также рабочая группа, которую возглавляет с белорусской стороны губернатор Брестской области. Как отметил Головченко, с 2016 года, когда было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, наблюдается достаточно устойчивый рост товарооборота "со скромных 70 миллионов долларов … до рекордных 284 миллионов в 2019 году".
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Страшные последствия встречи с сасэнами: ENHYPEN в ранах и ссадинах!
Страшные последствия встречи с сасэнами: ENHYPEN в ранах и ссадинах!
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска
Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и
В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из Москвы
В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из
Стало известно насколько вырастут тарифы на электроэнергию в будущем году
Стало известно насколько вырастут тарифы на электроэнергию в будущем
"Пустите уже ее в порнуху": Кристина Асмус раздевается в секс-чате в трейлере "Китобоя"
"Пустите уже ее в порнуху": Кристина Асмус раздевается в секс-чате в
Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований
Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований
«Ненавижу. BTS скатились», — бывшая АРМИ объясняет, почему ушла из фандома
«Ненавижу. BTS скатились», — бывшая АРМИ объясняет, почему ушла из
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с
Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Макаревич оценил белорусские протесты и действия Лукашенко
Макаревич оценил белорусские протесты и действия Лукашенко
Любовный гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%

Топ на сегодня

Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!

Еще по теме

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт