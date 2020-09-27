Премьер Белоруссии заявил о важности укрепления отношений Москвы и Минска

Алексей Вольцев

Премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым заявил о ценности и важности укрепления отношений Минска и Москвы.





"Я хочу подчеркнуть ценность и важность укрепления белорусско-российских отношений. Особенно в непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас как жить, как строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые не принимаются нашими народами", - заявил Головченко на встрече, которая состоялась в Минске в пятницу.

Премьер отметил, что Иркутская область для республики - надежный и проверенный партнер. "Как сегодня подчеркнул президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную географическую отдаленность, использовать ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве", - сказал Головченко.

Иркутской области создана. Головченко указал, что сторонами заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве, есть также рабочая группа, которую возглавляет с белорусской стороны губернатор Брестской области. Как отметил Головченко, с 2016 года, когда было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, наблюдается достаточно устойчивый рост товарооборота "со скромных 70 миллионов долларов … до рекордных 284 миллионов в 2019 году".