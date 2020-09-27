"Пустите уже ее в порнуху": Кристина Асмус раздевается в секс-чате в трейлере "Китобоя"

Вадим Карасев

32-летняя Кристина Асмус снова снялась в откровенной сцене - на этот раз в кинофильме "Китобой". В сети появился трейлер картины, в котором актриса раздевается в секс-чате.

По сюжету фильма китобои с Чукотки смотрят секс-чат с раздевающейся девушкой, которую сыграла экс-супруга Гарика Харламова. При этом один из оходников влюбляется в героиню Кристины Асмус.



"Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счел нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил. И это действительно не нужно", - цитирует Кристину Асмус РИА Новости.

Алексей Учитель рассказал "Комсомольской правде", как ему удалось уговорить звезду все-таки раздеться перед камерой.

Я упросил прийти их на студию, Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей 10 минут фильма, она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", - сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!

Пользователи сети бурно отреагировали на очередную роль Кристины Асмус, для которой ей пришлось раздеваться.

В комментариях на Youtube скандальной звезде посоветовали попробовать себя наконец в качестве порноактрисы.

Напомним, эротическая сцена с участием Кристины Асмус в фильме "Текст" стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году, после чего пользователи нарекли ее супруга Гарика Харламова "куколдом".

Последний назвал картину очень хорошей работой, заявив, что гордится своей женой. Однако впоследствии многие пользователи сети заподозрили, что именно этот скандал мог в конечном счете стать причиной развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, однако сами супруги это отрицают.



Как писал NEWSTES, ранее Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус.