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Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию

Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию
Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите ООН по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите.

Представитель Кремля напомнил, что в понедельник с рабочим визитом в Сочи будет находиться президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, и у него состоятся переговоры с Путиным.


Антониу Гутерреш сообщил, что через неделю планируется встреча с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху пандемии коронавируса.
# Политика
По материалам: ria.ru

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