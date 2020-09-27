Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите ООН по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите.

Представитель Кремля напомнил, что в понедельник с рабочим визитом в Сочи будет находиться президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, и у него состоятся переговоры с Путиным.

Антониу Гутерреш сообщил, что через неделю планируется встреча с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху пандемии коронавируса.