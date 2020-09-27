Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, где подчеркнул, что РФ придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин заверил, что Москва придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что Туркменистан уверенно двигается по пути социально-экономического развития. По его словам, Ашхабад вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии.

"Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать двусторонний диалог и сотрудничество в самых различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности – в том числе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавил президент России.