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Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, где подчеркнул, что РФ придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин заверил, что Москва придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Туркменистаном", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что Туркменистан уверенно двигается по пути социально-экономического развития. По его словам, Ашхабад вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии.


"Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать двусторонний диалог и сотрудничество в самых различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности – в том числе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавил президент России.

# Политика
По материалам: ria.ru

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