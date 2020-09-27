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Сибиряк арендовал дорогу и сделал ее платной

Сибиряк арендовал дорогу и сделал ее платной

В Красноярском крае предприниматель арендовал земельный участок и решил взимать плату за проезд по находящейся на нем дороге. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Около 15 водителей лесовозов пожаловались в полицию на то, что с них требуют денег за проезд по трассе, соединяющей город Усть-Илимск Иркутской области и село Ванавара Эвенкийского района Красноярского края. Следователи выяснили, что бизнесмен, арендовавший здесь землю, установил на 150-м километре дороги КПП, поставил охрану и не давал лесовозам проехать без оплаты. В качестве альтернативы водителям было предложено воспользоваться объездной трассой.

Полицейские ОМВД России по Эвенкийскому району устанавливают обстоятельства конфликта на отдаленной северной дороге.

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По материалам: uposters.ru

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