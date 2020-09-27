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Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований

Смешно! Поклонники BTS разыграли ведущего во время сбора пожертвований

Несколько дней назад популярная к-поп группа BTS приехала на гала-концерт Фонда корейско-американского сообщества. Целью мероприятия было собрать средства для организаций, которые обслуживают малообеспеченных корейских американцев и семьи, а также мобилизуют корейских американцев, чтобы они приняли культуру благотворительности.


Во время эфира Тэхён (Taehyung) выразил надежду на то, что мероприятие приведет к плодотворным результатам. Поклонники группы не смогли пройти мимо. Многие отправили свои пожертвования, а кто-то решил сделать это с юмором.


Один щедрый поклонник отправил 300 долларов от имени BTS. Однако сделал это по-особенному. Он подписал пожертвование не «BTS», а прописал полное имя каждого участника коллектива.

Ведущий прочитал фан-скандирование BTS вживую. Получилось очень смешно!

Как мы видим, ведущий не знал, как правильно произносить имена. Однако он не растерялся и прочитал список до конца. В завершении ведущий улыбнулся. Поклонник BTS пересматривают ролик снова и снова. У себя в социальных сетях АРМИ делятся безобидным розыгрышем.

А что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментариях.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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