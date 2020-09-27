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София осталась жива?! Владимир Конкин отрицает гибель дочери

София осталась жива?! Владимир Конкин отрицает гибель дочери

69-летний актер Владимир Конкин, известный по роли Володи Шарапова в кинокартине «Место встречи изменить нельзя», с трудом говорит о случившейся несколько дней назад трагедии. Любимая дочь София утонула в бассейне фитнесс-клуба, который посещала регулярно. В плаванье она была профессионалом, поэтому никто и подумать не мог, что такая ужасная участь постигнет девушку в воде.


Близкое окружение убитого горем отца обеспокоено его состоянием. Знакомые говорят, что Владимир эмоционально не стабилен, обезумел от горя и до сих пор не может поверить в гибель дочки.

«У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него»,

 — поделилась с изданием «StarHit» директор актера Елена Переслени.

Один из друзей Владимира также прокомментировал случившееся и отметил, что боится за здоровье Владимира.

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Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне спортивного клуба Как сообщают журналисты, два дня назад София Конкина отправилась в бассейн одного из столичных фитнес-клубов. Однако домой звездная наследница так и не вернулась. Стало известно, что 32-летняя София Конкина была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу поздно ночью. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, но та скончалась вследствие отказа почек. Предварительная же причина смерти — утопление в пресной воде. Однако, как сообщают журналисты, семья погибшей не верит в эту версию. София была опытным пловцом и давно посещала тренировки. Возможно, после тщательной проверки представители правоохранительных органов изменят предыдущий вердикт.   Известно, что София Конкина отправилась в спортивный клуб 22 сентября, но домой так и не вернулась. Встревоженные родственники самостоятельно предприняли поиски пропавшей, а на следующий день им позвонили из лечебного учреждения и сообщили, что пациентка в крайне тяжелом состоянии. А утром девушки не стало.

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«Как бы он не начал отрицать факт смерти Сони. Смотрю на него и страшно становится. Иногда мне кажется, что он не понял, что это действительно произошло. Вот-вот скажет «Соня жива». Ужасные дни»,

— сообщил товарищ. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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