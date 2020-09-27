София осталась жива?! Владимир Конкин отрицает гибель дочери
69-летний актер Владимир Конкин, известный по роли Володи Шарапова в кинокартине «Место встречи изменить нельзя», с трудом говорит о случившейся несколько дней назад трагедии. Любимая дочь София утонула в бассейне фитнесс-клуба, который посещала регулярно. В плаванье она была профессионалом, поэтому никто и подумать не мог, что такая ужасная участь постигнет девушку в воде.
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Ко дню рождения Владимира Алексеевича Конкина (68 лет),который он отмечает сегодня,19 августа. Пожелаем ему здоровья и успехов. Фильм "Место встречи изменить нельзя" 1979 г. #актер #киноактер #СССР #советскийсоюз #владимирконкин #володяшарапов #местовстречиизменитьнельзя #actor #USSR #конкинивсад
Близкое окружение убитого горем отца обеспокоено его состоянием. Знакомые говорят, что Владимир эмоционально не стабилен, обезумел от горя и до сих пор не может поверить в гибель дочки.
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Ко дню рождения Владимира Алексеевича Конкина (67 лет),который он отмечает сегодня,19 августа. Пожелаем ему здоровья и успехов. Фильм "Как закалялась сталь" 1973 г. Здесь еще фрагменты➡➡➡#конкинивсад #актер #советскийсоюз #СССР #владимирконкин #павкакорчагин #какзакаляласьсталь #actor #USSR
«У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него»,— поделилась с изданием «StarHit» директор актера Елена Переслени.
Один из друзей Владимира также прокомментировал случившееся и отметил, что боится за здоровье Владимира.
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Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне спортивного клуба Как сообщают журналисты, два дня назад София Конкина отправилась в бассейн одного из столичных фитнес-клубов. Однако домой звездная наследница так и не вернулась. Стало известно, что 32-летняя София Конкина была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу поздно ночью. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, но та скончалась вследствие отказа почек. Предварительная же причина смерти — утопление в пресной воде. Однако, как сообщают журналисты, семья погибшей не верит в эту версию. София была опытным пловцом и давно посещала тренировки. Возможно, после тщательной проверки представители правоохранительных органов изменят предыдущий вердикт. Известно, что София Конкина отправилась в спортивный клуб 22 сентября, но домой так и не вернулась. Встревоженные родственники самостоятельно предприняли поиски пропавшей, а на следующий день им позвонили из лечебного учреждения и сообщили, что пациентка в крайне тяжелом состоянии. А утром девушки не стало.
«Как бы он не начал отрицать факт смерти Сони. Смотрю на него и страшно становится. Иногда мне кажется, что он не понял, что это действительно произошло. Вот-вот скажет «Соня жива». Ужасные дни»,— сообщил товарищ.
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Вчера в Боткинскую больницу привезли дочь актера Владимира Конкина - София утонула в пресной воде. Владимира Конкина мы знаем по фильмам "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Отцы и дети" и другим. Мы выражаем соболезнования семье Конкиных. ⠀ #САО #БеговойРайон #ВладимирКонкин #СофияКонкина