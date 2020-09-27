София осталась жива?! Владимир Конкин отрицает гибель дочери

Анастасия Иванова

69-летний актер Владимир Конкин, известный по роли Володи Шарапова в кинокартине «Место встречи изменить нельзя», с трудом говорит о случившейся несколько дней назад трагедии. Любимая дочь София утонула в бассейне фитнесс-клуба, который посещала регулярно. В плаванье она была профессионалом, поэтому никто и подумать не мог, что такая ужасная участь постигнет девушку в воде.

Близкое окружение убитого горем отца обеспокоено его состоянием. Знакомые говорят, что Владимир эмоционально не стабилен, обезумел от горя и до сих пор не может поверить в гибель дочки.

«У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него»,

— поделилась с изданием «StarHit» директор актера Елена Переслени.

Один из друзей Владимира также прокомментировал случившееся и отметил, что боится за здоровье Владимира.

«Как бы он не начал отрицать факт смерти Сони. Смотрю на него и страшно становится. Иногда мне кажется, что он не понял, что это действительно произошло. Вот-вот скажет «Соня жива». Ужасные дни»,

— сообщил товарищ.Подпишись на нас в Яндекс Новости