Спасатели наконец добрались до «черных ящиков» разбившегося Ан-26

Алексей Вольцев

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Из-под обломков извлечены бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ, потерпевшего крушение в Чугуеве. Ранее сообщалось что к «черным ящикам» доступа нет.

Как сообщает «Укринформ», бортовые самописцы уже у спасателей.

«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд — минуту до падения с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», — заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Цензор.НЕТ приводит информацию, что потерпевший катастрофу самолет Ан-26Ш был изготовлен в 1977 году, а последний капитальный ремонт проходил в 1996 году. Следующий капремонт был запланирован на июль 2022 года.

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы уцелели, но их не могут достать из-под обломков самолета.

Фото: golos.ua