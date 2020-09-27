Спикер турецкого парламента назвал Армению террористическим государством

Вадим Карасев

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Армения – "террористическое государство, несущее угрозу миру в регионе". Вслед за многими турецкими политиками и чиновниками он пообещал оказать полную поддержку Азербайджану.

По словам Шентопа, именно Ереван первым активизировал конфликт в Карабахе, а в Баку якобы только оборонялись. При этом в Армении придерживаются прямо противоположной версии.

"Недавние нападения на мирных жителей показали, что Армения является не только угрозой для Азербайджана, но и закоренелым террористическим государством с точки зрения мира во всем регионе и несет полную ответственность за последствия", – написал он в Twitter.

Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki, Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur.



Türkiye, Azerbaycan’ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir.

— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 27, 2020

Утром 27 сентября вновь разгорелась "горячая" фаза конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: так, в Баку говорят, что армянские силы атаковали населенные пункты около Карабаха и убили гражданских, а в Ереване напротив утверждают, что атаку в этом же районе начали азербайджанские ВВС. Азербайджан официально заявил о старте масштабной контрнаступательной операции. В Армении объвлено военное положение, в военкоматы уже явились тысячи добровольцев. На фоне активизации конфликта Россия тоже вернула свои войска на территорию Армении.

Ранее Ruposters публиковал видео, на котором армянские военные уничтожают танки противника.