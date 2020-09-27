Стало известно насколько вырастут тарифы на электроэнергию в будущем году

Анастасия Иванова

Правительство России утвердило план повышения тарифов на электроэнергию с лета следующего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на макропрогноз на 2021−2023 годы, который опубликовало 26 сентября Минэкономразвития.

Из документа следует, что рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020—2023 годов составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам.

Однако, с тарифами для населения все обстоит несколько иначе. С июля 2021 года граждане столкнутся с ростом тарифов на электроэнергию на 5 процентов, а на газ — на 3 процента.

Плюс к тому, с января следующего года на 3, 7 процента вырастут тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — пишет МЭР.

Если отбросить из этой запутанной фразы примерно 80% лишних слов, то станет ясно что уже в прогнозе для населения России заложен 5%-ный ежегодный рост цен на всё и вся.

А ведь это только прогноз, который наверняка будет корректироваться с целью «перекрестной индексации субсидирования» чего-нибудь там.

При этом в Минэкономразвития убеждают в том, что тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и предельные уровни платы граждан за коммунальные услуги в 2021—2023 годах по-прежнему будут расти в пределах инфляции.