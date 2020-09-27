Страшная трагедия в семье Тэхэна

Влада Некрасова

Мы знаем, как великолепен на сцене айдол Тэхён (Taenyung) из BTS. Его хореографию, неподражаемые образы и струящийся голос нельзя сравнить ни с чем подобным. Но всегда ли его жизнь была такой счастливой и яркой? Слышали ли вы историю о маленьком корейском мальчике с фермы города Тэгу, который большую часть детства провел с бабушкой, потому что родители были слишком заняты работой и не имели возможность уделять сынишке много внимания?

Да, этого малыша звали Тэхён. Парень, который рос на ферме, мечтал продолжить дело своей семьи и никогда не думал о том, что однажды он проснется невероятно популярным, богатым и успешным. Когда ТэТэ учился в 9 классе, он случайно попал на прослушивание, которое изменило всю его жизнь. Он даже не планировал участвовать в нем, но пришел за компанию с друзьями. Позднее преподаватели по вокалу сказали, что этот талантливый мальчик стал единственным ребенком из Тэгу, прошедшим конкурс.

С этого момента Вишне пришлось много работать над собой, совмещать учебу и занятия по вокалу. Парень не сломился даже в тот день, когда узнал о смерти самого близкого человека. Его бабушки не стало. Это закалило характер будущего айдола, но не отвернуло от сцены и мечты взойти на пьедестал.

История Тэхёна может стать для вас отличным мотивационным шагом к исполнению своих желаний. Просто задумайтесь о том, что маленький и робкий мальчик с фермы смог стать звездой мирового уровня. Тогда почему не получится у вас?

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