«Стыдно за неё» — В сети затравили голую Кристину Асмус

Анастасия Иванова

Кристину Асмус снова травят в сети за откровенную сцену в кино. В этот раз причиной ненависти стал трейлер к фильму «Китобой». Не успел зритель забыть роль актрисы в фильме «Текст», где Асмус появилась в неглиже, как Кристина решила продолжить расширять свой опыт в этой сфере.

В новой экранизации, режиссером которой является Алексей Учитель, Кристина примерила на себя пикантный образ. Девушка сыграла вебкам-модель. В кадре на актрисе были надеты чулки и корсет. В какой-то момент Кристина заигрывает с главным героем и оголяет грудь. Режиссер признался, что долго не мог уговорить Асмус сняться в картине.

«Я спросил: «Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?»

— рассказала Учитель.

На что Кристина твердо ответила, что это ее дело. Пользователи сети, посмотрев трейлер к фильму, жестко раскритиковали ее за вновь откровенную сцену.

«Стыдно за нее», «Кажется, что «Текста» ей было мало», «Асмус, как всегда, с заниженной социальной ответственностью!», «Опять на грудь ее смотреть, а есть другие достоинства?»

Кристину Асмус снова травят в сети за откровенную сцену в кино. В этот раз причиной ненависти стал трейлер к фильму «Китобой». «Асмус, как всегда, с заниженной социальной ответственностью!» — пишут моралисты. А нам кажется, что всё пристойно pic.twitter.com/M9wxrF9O2r — NEWS.ru (@nws_ru) September 27, 2020

— пишут моралисты.

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