Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Еженедельный прогноз, выполненный с помощью карт Таро, содержит ценные советы, которые пригодятся Знакам Зодиака для достижения важных целей и привлечения в жизнь позитивных перемен.


Первый месяц осени подходит к концу, и в этот период многие завершают начатые ранее дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с раскладами карт Таро, чтобы узнать о том, какие события произойдут на неделе с 28 сентября по 4 октября. Подсказки старших Арканов уберегут от поспешных решений и помогут сделать верные выводы, которые приведут к очередной победе. Благодаря своевременным советам каждый из представителей Зодиакального круга сможет обойти стороной сомнительные авантюры и не ошибиться во время принятия ответственных решений.

Овен


Карта «Мир» символизирует победу над слабостями, которые тянут вниз и мешают развитию. По этому Аркану Овны смогут справиться с любыми трудностями и уже в начале недели получить залуженное вознаграждение.

Аркан «Иерофант» говорит о благополучном исходе затеянного дела, но для этого Овнам важно соблюдать меру во всем. Не исключено, что помощь придет со стороны мудрого человека, и от нее не стоит отказываться.


«Смерть» в раскладе — карта, олицетворяющая перемены, которые могут принести дискомфорт. Овнам для достижения благополучия не стоит сопротивляться происходящему, ведь все, что происходит в жизни, к лучшему.

Телец


По карте «Башня» Тельцам в начале недели предстоит пересмотреть свои устои, чтобы попрощаться с иллюзиями и не тешить себя самообманом. Благодаря такой работе Тельцы смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Аркан «Суд» говорит о том, что Тельцы добьются справедливости и смогут справиться даже с самыми сложными и запутанными делами, если перестанут бояться. Смелость и умение относиться к событиям непредвзято помогут достичь успехов.

«Верховная жрица» в раскладе — карта, призывающая Тельцов прислушаться к своей интуиции. Благодаря внутренним предчувствиям будет проще ориентироваться в делах и не промахнуться, выбирая то или иное направление.


Близнецы


Аркан «Суд» говорит об освобождении, и Близнецы в начале недели смогут стать свободнее, разобравшись со сложной ситуацией, поставив точку в спорном вопросе или разорвав токсичные связи.

По карте «Император» Близнецы смогут достичь новых высот в деловой среде, если будут опираться на свои лучшие качества и не станут потакать слабостям. По этому Аркану уверенность в себе будет подкреплена помощью со стороны властного человека.

По карте «Влюбленные» Близнецам предстоит сделать выбор, однако спешить нельзя. Принимая решения, важно опираться на свои чувства, слушать сердце, а не навязанные со стороны мнения.

Рак


По карте «Умеренность» в начале недели Ракам предстоит умерить свой пыл и не торопиться с выводами. Аркан указывает на приятные перспективы, но важно замедлиться, чтобы не пропустить знаков, указывающих на путь к счастью.

Аркан «Дьявол» предупреждает Раков о том, что в середине недели они столкнутся с соблазнами, которые могут увести от цели и доставить множество хлопот. Ракам не стоит идти на поводу эмоций, разрушающих личное счастье.


По карте «Иерофант» Ракам в конце недели важно будет расставить приоритеты, чтобы выполнять лишь те дела, которые имеют значение. Аркан говорит о мудрости и умении обходить неприятности стороной, а также о помощи, которая придет в нужный момент.

Лев


Карта «Дурак» открывает неделю, и по ней Львы должны быть готовы к тому, чтобы впустить в жизнь перемены. Аркан призывает Львов отказаться от стереотипного мышления и прислушаться к себе, чтобы найти верный путь, ведущий к новым победам.

«Иерофант» в раскладе — карта, призывающая Львов посвятить середину недели решению действительно важных и наболевших вопросов. Благоприятные обстоятельства позволят без труда разобраться в сложных делах.

Аркан «Умеренность» призывает Львов к осторожности. В выходные дни нельзя потакать соблазнам и переходить из крайности в крайность, иначе удача отвернется, а финансовое положение может пошатнуться.

Дева


Аркан «Дурак» является предостережением. По этой карте нельзя халатно относиться к своим обязанностям, чтобы не упустить значимых деталей. Невнимательность может привести к трудностям, в том числе финансовым.


По карте «Умеренность» Девам нельзя торопиться. Карта призывает сохранять спокойствие и не предпринимать действий, пока ситуация не прояснится. Спешка приведет к ухудшению результатов и лишь отдалит от поставленной цели.

Аркан «Луна» в раскладе говорит о том, что Девам нужна уверенность в себе. Карта сулит неприятности лишь в том случае, если Девы будут потакать страхам и сомневаться в себе. Оптимистичный настрой поможет справиться с трудностями и принять верное решение.

Весы


Аркан «Правосудие» призывает Весов к осторожности. По этой карте все действия должны быть честными, иначе по итогу работы Весов ждет закономерное порицание и последующая отработка совершенных промахов.

По карте «Солнце» Весы могут быть уверены в том, что идут в верном направлении. Аркан сулит позитивное развитие событий и удачу во всех начинаниях. Совет карты — наслаждаться каждым днем и с уверенностью смотреть в будущее.

Карта «Смерть» призывает Весов поставить точку в том деле, которое уже готово стать прошлым. По этой карте происходят перемены в жизни, сопротивляться которым не имеет смысла ради своего же блага.

Скорпион



Аркан «Дурак» призывает Скорпионов начать неделю с ответственных решений и не забывать о данных ранее обещаниях. Халатность, допущенная в работе, в будущем может обернуться непреодолимым препятствием.

Карта «Отшельник» говорит о возможности взять паузу, чтобы составить план действий, обозначить первостепенные задачи и найти ответы на волнующие вопросы. По этому Аркану Скорпионы также смогут отдохнуть и восстановить силы.

«Мир» в раскладе — карта, указывающая на успехи. По ней Скорпионы смогут найти компромиссные решения, помириться с близкими и коллегами, а также обрести уверенность, необходимую для завершения важных дел.

Стрелец


Карта «Дурак» символизирует обманчивую легкость и призывает Стрельцов в начале недели сосредоточиться на делах. Халатность и невнимательность могут стать причиной финансовых проблем и потери репутации.

Аркан «Звезда» говорит о том, что Стрельцы движутся в верном направлении, и на их пути не будет преград. Аркан сулит успех в делах, однако для этого Стрельцам важно соблюдать меру во всем и не потакать сиюминутным капризам.

В конце недели по карте «Императрица» Стрельцы могут положиться на судьбу. Появление этого Аркана в раскладе указывает на скорую развязку, и Стрельцам нужно лишь дать событиям идти своим чередом.

Козерог


Карта «Правосудие» призывает Козерогов к ответственности за слова и поступки. Каждое действие отражается в будущем, и чтобы не было проблем, Козерогам важно быть честными как перед собой, так и перед окружением.

Аркан «Дурак» описывает ситуацию, когда Козерогам нужно остановиться и еще раз оценить происходящее, чтобы вовремя увидеть недочеты и исправить их, пока те не переросли в серьезные препятствия.

Карта «Колесница» говорит о том, что Козероги смогут совершить решительный рывок и достичь цели. По этому Аркану нельзя медлить и сомневаться — у Козерогов есть необходимые знания и навыки для получения нужного результата.

Водолей


Карта «Повешенный» символизирует временный застой, и Водолеям может показаться, что они в тупике. Аркан призывает не отчаиваться и находить для себя новые занятия, чтобы не терять времени понапрасну.

По карте «Влюбленные» Водолеям нельзя забывать об ответственности при принятии важных решений. Аркан призывает прислушаться к себе, чтобы выбрать верный путь, ведущий к процветанию.

Аркан «Правосудие» призывает Водолеев воспитывать в себе лучшие качества, опираясь на честность и непредвзятость. По этой карте нельзя потакать слабостям и поддаваться на провокации.

Рыбы


Аркан «Императрица» говорит о росте и развитии, и в начале недели Рыбы могут спокойно заниматься намеченными делами и знать, что в обозримом будущем их ждет успех и заслуженная награда.

«Влюбленные» в раскладе — карта, призывающая к ответственному выбору, от которого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Рыбам нельзя торопиться и опираться на мнение окружения — лишь сердцем они смогут найти верный путь.

По карте «Иерофант» Рыбы в конце недели могут встретить своего наставника, который поможет в решении важных вопросов и поддержит в трудную минуту.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa
Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa
Чонгук назначил встречу родителям девушки из АРМИ, чтобы жениться на ней
Чонгук назначил встречу родителям девушки из АРМИ, чтобы жениться на
BTS врут АРМИ: Дружба между айдолами только по контракту
BTS врут АРМИ: Дружба между айдолами только по контракту
Кадыров призвал Азербайджан и Армению смирить гордыню
Кадыров призвал Азербайджан и Армению смирить гордыню
В Подмосковье более 50 человек пострадали при обрушении перехода
В Подмосковье более 50 человек пострадали при обрушении перехода
Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями
Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями
Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха
Европарламент и Бундестаг призвали осудить агрессию Баку против Арцаха
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в Карабахе
Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в
Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики
Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики

Топ на сегодня

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Глава МИД Белоруссии рассказал, как будет решаться судьба страны
Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о пресс-секретаре Лукашенко Наталье Эйсмонт
Любовь к диктатуре, муж-милиционер и профессия актрисы: главное о
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке

Еще по теме

Таро-прогноз на неделю с 17 по 23 августа 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Таро прогноз на апрель 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 мая 2020 года