Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Вадим Карасев

Еженедельный прогноз, выполненный с помощью карт Таро, содержит ценные советы, которые пригодятся Знакам Зодиака для достижения важных целей и привлечения в жизнь позитивных перемен.

Первый месяц осени подходит к концу, и в этот период многие завершают начатые ранее дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с раскладами карт Таро, чтобы узнать о том, какие события произойдут на неделе с 28 сентября по 4 октября. Подсказки старших Арканов уберегут от поспешных решений и помогут сделать верные выводы, которые приведут к очередной победе. Благодаря своевременным советам каждый из представителей Зодиакального круга сможет обойти стороной сомнительные авантюры и не ошибиться во время принятия ответственных решений.

Овен





Карта «Мир» символизирует победу над слабостями, которые тянут вниз и мешают развитию. По этому Аркану Овны смогут справиться с любыми трудностями и уже в начале недели получить залуженное вознаграждение.

Аркан «Иерофант» говорит о благополучном исходе затеянного дела, но для этого Овнам важно соблюдать меру во всем. Не исключено, что помощь придет со стороны мудрого человека, и от нее не стоит отказываться.

«Смерть» в раскладе — карта, олицетворяющая перемены, которые могут принести дискомфорт. Овнам для достижения благополучия не стоит сопротивляться происходящему, ведь все, что происходит в жизни, к лучшему.

Телец





По карте «Башня» Тельцам в начале недели предстоит пересмотреть свои устои, чтобы попрощаться с иллюзиями и не тешить себя самообманом. Благодаря такой работе Тельцы смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Аркан «Суд» говорит о том, что Тельцы добьются справедливости и смогут справиться даже с самыми сложными и запутанными делами, если перестанут бояться. Смелость и умение относиться к событиям непредвзято помогут достичь успехов.

«Верховная жрица» в раскладе — карта, призывающая Тельцов прислушаться к своей интуиции. Благодаря внутренним предчувствиям будет проще ориентироваться в делах и не промахнуться, выбирая то или иное направление.

Близнецы





Аркан «Суд» говорит об освобождении, и Близнецы в начале недели смогут стать свободнее, разобравшись со сложной ситуацией, поставив точку в спорном вопросе или разорвав токсичные связи.

По карте «Император» Близнецы смогут достичь новых высот в деловой среде, если будут опираться на свои лучшие качества и не станут потакать слабостям. По этому Аркану уверенность в себе будет подкреплена помощью со стороны властного человека.

По карте «Влюбленные» Близнецам предстоит сделать выбор, однако спешить нельзя. Принимая решения, важно опираться на свои чувства, слушать сердце, а не навязанные со стороны мнения.

Рак





По карте «Умеренность» в начале недели Ракам предстоит умерить свой пыл и не торопиться с выводами. Аркан указывает на приятные перспективы, но важно замедлиться, чтобы не пропустить знаков, указывающих на путь к счастью.

Аркан «Дьявол» предупреждает Раков о том, что в середине недели они столкнутся с соблазнами, которые могут увести от цели и доставить множество хлопот. Ракам не стоит идти на поводу эмоций, разрушающих личное счастье.

По карте «Иерофант» Ракам в конце недели важно будет расставить приоритеты, чтобы выполнять лишь те дела, которые имеют значение. Аркан говорит о мудрости и умении обходить неприятности стороной, а также о помощи, которая придет в нужный момент.

Лев





Карта «Дурак» открывает неделю, и по ней Львы должны быть готовы к тому, чтобы впустить в жизнь перемены. Аркан призывает Львов отказаться от стереотипного мышления и прислушаться к себе, чтобы найти верный путь, ведущий к новым победам.

«Иерофант» в раскладе — карта, призывающая Львов посвятить середину недели решению действительно важных и наболевших вопросов. Благоприятные обстоятельства позволят без труда разобраться в сложных делах.

Аркан «Умеренность» призывает Львов к осторожности. В выходные дни нельзя потакать соблазнам и переходить из крайности в крайность, иначе удача отвернется, а финансовое положение может пошатнуться.

Дева





Аркан «Дурак» является предостережением. По этой карте нельзя халатно относиться к своим обязанностям, чтобы не упустить значимых деталей. Невнимательность может привести к трудностям, в том числе финансовым.

По карте «Умеренность» Девам нельзя торопиться. Карта призывает сохранять спокойствие и не предпринимать действий, пока ситуация не прояснится. Спешка приведет к ухудшению результатов и лишь отдалит от поставленной цели.

Аркан «Луна» в раскладе говорит о том, что Девам нужна уверенность в себе. Карта сулит неприятности лишь в том случае, если Девы будут потакать страхам и сомневаться в себе. Оптимистичный настрой поможет справиться с трудностями и принять верное решение.

Весы





Аркан «Правосудие» призывает Весов к осторожности. По этой карте все действия должны быть честными, иначе по итогу работы Весов ждет закономерное порицание и последующая отработка совершенных промахов.

По карте «Солнце» Весы могут быть уверены в том, что идут в верном направлении. Аркан сулит позитивное развитие событий и удачу во всех начинаниях. Совет карты — наслаждаться каждым днем и с уверенностью смотреть в будущее.

Карта «Смерть» призывает Весов поставить точку в том деле, которое уже готово стать прошлым. По этой карте происходят перемены в жизни, сопротивляться которым не имеет смысла ради своего же блага.

Скорпион





Аркан «Дурак» призывает Скорпионов начать неделю с ответственных решений и не забывать о данных ранее обещаниях. Халатность, допущенная в работе, в будущем может обернуться непреодолимым препятствием.

Карта «Отшельник» говорит о возможности взять паузу, чтобы составить план действий, обозначить первостепенные задачи и найти ответы на волнующие вопросы. По этому Аркану Скорпионы также смогут отдохнуть и восстановить силы.

«Мир» в раскладе — карта, указывающая на успехи. По ней Скорпионы смогут найти компромиссные решения, помириться с близкими и коллегами, а также обрести уверенность, необходимую для завершения важных дел.

Стрелец





Карта «Дурак» символизирует обманчивую легкость и призывает Стрельцов в начале недели сосредоточиться на делах. Халатность и невнимательность могут стать причиной финансовых проблем и потери репутации.

Аркан «Звезда» говорит о том, что Стрельцы движутся в верном направлении, и на их пути не будет преград. Аркан сулит успех в делах, однако для этого Стрельцам важно соблюдать меру во всем и не потакать сиюминутным капризам.

В конце недели по карте «Императрица» Стрельцы могут положиться на судьбу. Появление этого Аркана в раскладе указывает на скорую развязку, и Стрельцам нужно лишь дать событиям идти своим чередом.

Козерог





Карта «Правосудие» призывает Козерогов к ответственности за слова и поступки. Каждое действие отражается в будущем, и чтобы не было проблем, Козерогам важно быть честными как перед собой, так и перед окружением.

Аркан «Дурак» описывает ситуацию, когда Козерогам нужно остановиться и еще раз оценить происходящее, чтобы вовремя увидеть недочеты и исправить их, пока те не переросли в серьезные препятствия.

Карта «Колесница» говорит о том, что Козероги смогут совершить решительный рывок и достичь цели. По этому Аркану нельзя медлить и сомневаться — у Козерогов есть необходимые знания и навыки для получения нужного результата.

Водолей





Карта «Повешенный» символизирует временный застой, и Водолеям может показаться, что они в тупике. Аркан призывает не отчаиваться и находить для себя новые занятия, чтобы не терять времени понапрасну.

По карте «Влюбленные» Водолеям нельзя забывать об ответственности при принятии важных решений. Аркан призывает прислушаться к себе, чтобы выбрать верный путь, ведущий к процветанию.

Аркан «Правосудие» призывает Водолеев воспитывать в себе лучшие качества, опираясь на честность и непредвзятость. По этой карте нельзя потакать слабостям и поддаваться на провокации.

Рыбы





Аркан «Императрица» говорит о росте и развитии, и в начале недели Рыбы могут спокойно заниматься намеченными делами и знать, что в обозримом будущем их ждет успех и заслуженная награда.

«Влюбленные» в раскладе — карта, призывающая к ответственному выбору, от которого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Рыбам нельзя торопиться и опираться на мнение окружения — лишь сердцем они смогут найти верный путь.

По карте «Иерофант» Рыбы в конце недели могут встретить своего наставника, который поможет в решении важных вопросов и поддержит в трудную минуту.