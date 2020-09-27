Топинамбур-сорняк или полезное растение?

Анастасия Иванова

Что мы знаем о топинамбуре? Ну, во-первых, что растет он как сорняк, от него сложно избавиться. И это отчасти верно. Если за посадками топинамбура не следить, то его плантации способны разрастаться до огромных размеров. Еще он способен вырасти везде. Вот выбросили вы очистки или испорченный топинамбур за помойку, значит, на следующий год он там обязательно вырастет.

Растение действительно совершенно неприхотливо. Кажется, что оно совершенно никому не нужно, ведь мы считаем его практически сорняком. Но это не совсем так. Вернее, совсем не так.

В мире насчитывается около 300 сортов топинамбура. Признаться, факт очень удивительный, так как невозможно было и представить, что селекционеры занимаются таким растением. Но факт остается фактом.





А самое главное, есть л в плодах топинамбура что-то полезное, что может дать мысль к его выращиванию? Есть. И вы даже не представляете, насколько много пользы. Во-первых, плоды полезны и рекомендованы больным сахарным диабетом, во-вторых, помогают при похудении, в третьих, выводят из организма все вредное. Плюс к этому богатый набор витаминов и совершенное отсутствие ухода при выращивании, делает этот овощ супер нужным.

Как вырастить хороший урожай? Ну, для начала просто посадить топинамбур. Если вы заинтересованы в крупных клубнях, то в начале роста кустики можно окучить, как вы окучиваете картошку. Это поможет избежать полегания довольно высоких кустов.

Топинамбур можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, варить, тушить, жарить. Он имеет нейтральный вкус, с легким оттенком ореха. Правда большинство людей предпочитают употреблять его в свежем и сушеном виде, так как при термической обработке топинамбур не очень приятный запах издает. В сыром виде топинамбур лучше употреблять вместе с кожурой, просто хорошенько помыв его.

Хранятся клубни не очень хорошо. Поэтому те, которые вы выкопали для еды, лучше всего хранить в нижнем отсеке холодильника. А остальные оставить в земле. Они там прекрасно сохранятся до весны, не потеряв никаких своих полезных качеств. Но помните, что грызуны тоже любят такие полезные клубни.

И еще одно. Топинамбур не накапливает в себе никаких токсичных веществ. Поэтому совершенно неважно, где, в каком месте он выращен.