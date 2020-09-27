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Трамп пообещал избавить экономику США от Китая

Трамп пообещал избавить экономику США от Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах покончить с зависимостью американской экономики от КНР.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — сказал он, выступая перед сторонниками в субботу в Пенсильвании.

Отношения между КНР и США в последнее время резко ухудшились из-за споров по торговым пошлинам. Кроме того, Трамп неоднократно обвинил Пекин в запоздалой и недостаточной реакции на вспышку коронавируса в Ухане.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все члены Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, а также губернаторы 13 штатов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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