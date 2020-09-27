"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение

Алексей Вольцев

Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у нее вопросы.

"Дети, которые <…> имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро", — сказала она.