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"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение

"У ребят шок": родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение
Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у нее вопросы.

"Дети, которые <…> имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро", — сказала она.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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