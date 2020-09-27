В Карабахе началась эскалация конфликта: события ночи 27 сентября

Алексей Вольцев

Армения и Нагорный Карабах сообщают о возобновлении масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашаинян сообщил о нападении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко стоит добровольно покинуть пост президента Белоруссии. Французский президент также заявил, что восхищается белорусами, принимающими участие в митингах. Он подчеркнул, что особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.

Будущее Белоруссии будет решаться ее народом через конституционную реформу, а не на баррикадах. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» восстановил онлайн-вещание на своем сайте, подвергшемся атаке хакеров. В Telegram-канале группировки, называющей себя «Киберпартизанами», появилось сообщение, указывающее на их причастность к изменениям на сайте компании. Онлайн-трансляция была нарушена более чем на час.

Расширенное заседание президиума госсовета президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник. Как ожидается, оно будет посвящено реализации национальных проектов.

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах покончить с зависимостью американской экономики от КНР. «За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — сказал он.