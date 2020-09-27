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В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"

В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники "КамАЗ", сообщает пресс-служба главы Татарстана.


"Основная продукция нового завода — блоки цилиндров и головки блоков двигателей "КамАЗ", а также литой картер моста. Также здесь планируется построить еще один завод по производству главных передач ведущих мостов для различных семейств автомобилей "КамАЗ". Оба завода планируется запустить в 2024 году", — говорится в сообщении.

Помимо строительства новых производственных комплексов, в Костанае планируется создать инжиниринговый и образовательный центр "КамАЗа".

Президент Татарстана напомнил, что у "КамАЗа" и Казахстана большой опыт сотрудничества. В городе Кокшетау действует сборочный завод компании — совместное российско-казахстанское предприятие "КамАЗ-Инжиниринг". Также здесь работает торговая компания "КамАЗ" и более 20 сервисных центров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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