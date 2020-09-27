В Крыму возмутились необразованностью и скупостью приезжих россиян

Вадим Карасев

Жители Крыма, занятые в туристической сфере, раскритиковали отдыхающих за необразованность и жадность.

Экскурсовод Светлана рассказала "Крым.реалии" о туристах из Казани, которые не знали, что Крым — это республика, а не город. Кроме того, в этом сезоне путешественники почти не покупали экскурсии и вообще "мало чем интересовались".

"Людям нужно поесть, попить и поваляться на море. То есть они необразованные", — возмутилась Светлана.

Она отдельно отметила отдыхающих, которые приезжают на собственных машинах. Они, по словам экскурсовода, не хотят платить за автобусные экскурсии и пытаются выведать, как им осмотреть достопримечательности бесплатно.

Продавщица сувениров Анна возмутилась тем, что в этом сезоне поднялись цены на аренду помещений, а 2 месяца (май-июнь) вообще нельзя было работать из-за коронавирусных ограничений. В связи с этим заработки торговцев сильно снизились. Вместе с тем туристы высказывали ей претензии из-за высоких цен на сувениры, но она отвечала, что в этом сезоне в Крыму и Москве единая ценовая политика.

В материале упоминается также, что в этом году убытки понесли владельцы частных квартир и домов, сдающих их в аренду туристам. Это связано с тем, что россияне предпочитали бронировать гостиницы.

Как сообщал Ruposters, ранее россиянка сравнила отдых в Крыму с Абхазией и определила победителя.