В Подмосковье более 50 человек пострадали при обрушении перехода

Вадим Карасев

В подмосковном городе Ступино свыше 50 человек пострадали при обрушении перехода на одном из мероприятий. Конструкцию длиной в 35 м и высотой в 4 м рухнула на инженерные коммуникации.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, авария произошла на предприятии ООО "ФМ Лоджистик". Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но некоторые обратились к медикам самостоятельно. Эвакуация осуществлялась в том числе при помощи вертолета.

Глава региона Андрей Воробьев уже поручил руководителю Ступино и подмосковному министру здравоохранения взять ситуацию на контроль.