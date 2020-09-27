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В Подмосковье более 50 человек пострадали при обрушении перехода

В Подмосковье более 50 человек пострадали при обрушении перехода

В подмосковном городе Ступино свыше 50 человек пострадали при обрушении перехода на одном из мероприятий. Конструкцию длиной в 35 м и высотой в 4 м рухнула на инженерные коммуникации.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, авария произошла на предприятии ООО "ФМ Лоджистик". Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но некоторые обратились к медикам самостоятельно. Эвакуация осуществлялась в том числе при помощи вертолета.

Глава региона Андрей Воробьев уже поручил руководителю Ступино и подмосковному министру здравоохранения взять ситуацию на контроль.

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По материалам: uposters.ru

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