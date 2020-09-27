Вин Дизель представил свой первый сингл
Сегодня, 11:00 Алексей Вольцев
. Американский актер Вин Дизель выпустил свой дебютный сингл под названием “Feel like I do”.
Это его первый опыт в поп-музыке. В записи песни принимал участие норвежский ди-джей Kygo. В результате получилась электронная композиция с характерным низким голосом актера.
обратился Вин Дизель к поклонникам в своем аккаунте в инстаграме.
В привычной ипостаси актер появится в фильме "Форсаж 9", его премьера запланирована на 1 апреля 2021 года. В начале года, еще до пандемии коронавируса, вышел боевик "Бладшот", в котором Вин Дизель сыграл одну из главных ролей.
По материалам: ria.ru