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«Вижу крест», — экстрасенсы предсказали Ольге Бузовой страшное горе

«Вижу крест», — экстрасенсы предсказали Ольге Бузовой страшное горе

Недавно канал ТНТ объявил о новом сезоне проекта «Битва экстрасенсов», в котором Ольга Бузова стала гостем, пожелав узнать некоторые детали из своего будущего. Знаменитость пригласили на роль «Мистера Х». По сценарию магов и колдунов выводят к тайной персоне с закрытыми глазами, чтобы те, пользуясь своими способностями, могли рассказать о человеке все.


Ольга Бузова и Давид Манукян

Публика шокирована тем фактом, что после обнародования информации о мошенничестве всех участников «Битвы» Борисом Соболевым в серии документальных фильмов «Идущие к черту», «кто-то до сих пор им верит», однако, вернемся к пророчествам великих ведьм и шаманов для Ольги Бузовой.


© Instagram / buzova86

На площадке появился еще один из династии Шепса и заявил, что матери Ольги не нравится ее парень. Антонина Керсна из Эстонии сделала еще более нестандартное умозаключение.

«Здоровье как у лошади, на ней можно пахать»

© Instagram / Ольга Бузова

Ироничные зрители шоу говорят, что «предсказание эстонки действительно уникальное». Больше этой фразой никого нельзя описать. Самым запоминающимся участником стал маг, который напророчил певице проблемы в отношениях и скорое расставание.

© Instagram / Ольга Бузова

«Я вижу крест на этих отношениях. Это не любовь. Одного на другое поменяла. Исход будет таким же: будут вновь слезы, истерика. Ее пользуются. Она слишком открытая, доверчивая. Ваши отношения ни к чему не приведут»,

— сделал он вывод.
https://www.vokrug.tv/article/show/olga_buzova_zakatila_isteriku_uchastnikam_shou_zamuzh_za_buzovu_71002/

Сбудутся ли слова шамана… покажет время. А сегодня пожелаем Ольге Бузовой и Даве помириться и объявить о скорой свадьбе!

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По материалам: popcake.tv

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