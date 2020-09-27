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Влад Соколовский отметил день рождения вместе с бывшей женой Ритой Дакотой и возлюбленной Ангелиной Сурковой

Влад Соколовский отметил день рождения вместе с бывшей женой Ритой Дакотой и возлюбленной Ангелиной Сурковой

Вчера популярному певцу Владу Соколовскому исполнилось 29 лет. Несмотря на то что дата не круглая, а число заболевших коронавирусом растет с каждым днем, музыкант все равно решил отметить праздник с размахом. Друзей и близких он собрал в одном из столичных ресторанов.

Поздравить именинника пришли и его бывшая жена Рита Дакота с их дочерью Мией и своим бойфрендом Федором Белогаем. Для своего папы Мия, которой скоро исполнится три года, приготовила особый сюрприз — она спела ему песню Happy Birthday. Помогла она ему и задуть свечи на праздничном торте.


Чтобы девочка не скучала на взрослом празднике, ее отец пригласил на вечеринку аниматора в костюме Человека-паука: этот супергерой у Мии один из любимых.



Влад Соколовский и Рита Дакота с дочерью Мией

С бывшей женой Соколовский, похоже, помирился. Недавно между ними возник конфликт из-за того, что Дакота публично вспомнила об изменах Соколовского. Ее пост задел музыканта, и он даже отписался от нее в инстаграме. Однако инцидент, судя по всему, теперь исчерпан — бывшие супруги вновь наладили отношения.

Была в числе приглашенных и новая девушка певца — 21-летняя Ангелина Суркова, которая помогала ему готовиться к празднику. В день рождения своего бойфренда она посвятила ему трогательное поздравление и призналась в любви.


Ангелина Суркова и Влад Соколовский

Любимый, с днем твоего появления в этот прекрасный мир! Твори, созидай, наполняйся всеми чудесами этой Вселенной! Она тебя любит и всегда готова помочь в осуществлении всего задуманного! Люблю! Твоя Ли!

— написала она.


Ангелина Суркова и Влад Соколовский с дочерью Мией


Вечеринкой виновник торжества остался доволен и рассказал, что праздник продолжался до утра. Угадали его друзья и с подарком — они презентовали ему диджейский пульт, чему он был несказанно рад. Соколовский поблагодарил за вечеринку родных и близких, а особые слова произнес в адрес своих родителей.

Знаете, я абсолютно счастливый человек. Сегодня мы празднуем очень узким кругом, как вы заметили, и каждый из вас занимает огромное место в моем сердце! Я хочу поднять тост за моих чудесных родителей. Мама, папа, спасибо за жизнь! Я вас люблю!

— сказал он.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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