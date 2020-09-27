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Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра имени Вахтангова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", - сказал президент.

Также Путин подчеркнул, что зрители любят блистательные работы Максаковой в кинематографе.


© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
1 из 5Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".© РИА Новости / Владимир Вяткин© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАктеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
2 из 5Актеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
3 из 5Актриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден". © РИА НовостиПерейти в фотобанк© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
4 из 5Актриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".© РИА НовостиПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
5 из 51994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк1 из 5Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".© РИА Новости / Владимир Вяткин2 из 5Актеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанк3 из 5Актриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден". © РИА НовостиПерейти в фотобанк4 из 5Актриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".© РИА НовостиПерейти в фотобанк5 из 51994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк

Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном институте имени Бориса Щукина. В 2015 году вышла ее книга. Максакова является народной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии РФ. Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, а также имеет благодарность президента России.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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