Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на Украине

Влада Некрасова

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уже приходили к Вячеславу Золочевскому, уцелевшему в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Ранее в воскресенье информагентство минобороны Украины АрмияInform сообщило, что состояние здоровья выжившего курсанта улучшается.





"Он (Вячеслав Золочевский - ред.) уже рассказывает, что происходило. Я еще раз повторяю, что не хотелось бы нагружать, потому что вы знаете, что проходит сейчас досудебное расследование. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса", - цитирует Кучера агентство УНН.

По его словам, курсант выжил, потому что его прикрыло частью самолета во время пожара.





"Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его", - сообщил Кучер.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.