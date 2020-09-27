Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят

Лидия Мартынова

Гонку «Формулы-2» на этапе Гран-при в России решено не возобновлять, сообщает sport24.ru.

27 сентября гонка на автодроме в Сочи завершилась досрочно из-за аварии. Джек Эйткен вынес с трассы Луку Гьотто, машина которого врезалась в отбойник и загорелась. Болид Эйткена также пробил ограждение.





«Гонка была приостановлена. Позже было объявлено, что рестарта не будет из-за сильных повреждений барьера безопасности», — пишет издание.

Следующий этап «Формулы-2» пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

Победителем этой гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP («Хайтек Джи-пи»), третьим — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema.