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Запретные слова: что нельзя говорить, чтобы не испортить себе судьбу

Запретные слова: что нельзя говорить, чтобы не испортить себе судьбу

Есть слова, которые отнимают жизненные силы, прогоняют удачу, настраивают на негатив, лишают счастья и разрушают жизнь. Произнося их, мы сами программируем себя на неприятности и негатив.


Всем известно, что слова и мысли материальны. Именно они формируют нашу судьбу, задавая определенный вектор развития нашей реальности. Слова с высокими вибрациями, например, мантры, молитвы, аффирмации, способны наполнить жизнь новым, позитивным смыслом. А слова с низкой частотой, напротив, грозят серьезными проблемами. Команда сайта dailyhoro.ru составила список из 10 запретных слов, которые стоит исключить из своей речи, если вы не хотите испортить себе судьбу.

1. «Вина» и все ее производные — «я виноват(а)», «виню». Искать виноваты и испытывать чувство вины очень опасно: оно нас не развивает и лишь усугубляет любую ситуацию. Чувство вины — это самый низ энергетической шкалы. Не стоит становиться судьей для себя и своих близких. Мы все иногда поступаем плохо, и вместо того, чтобы винить себя, нужно истолковать этот факт как сигнал к внутренним переменам.

2. «Долг», а также «я должен(а)», «должник». Зачастую слово «долг» используют для описания несуществующих чувств. Нужно любить, потому что вы хотите любить, а не потому что кому-то должны. Нужно заботиться, потому что это приносит вам радость, а не потому что вы перед кем-то обязаны. Хозяином любого положения являетесь вы, а не долг. Чем чаще вы будете произносить это слово, тем сильнее сузите жизненное пространство, лишив себя источника внутренних сил.

3. «Жалость» и «жалеть», «жалко», «мне жаль». С детства нам вкладывали в голову, что к жалости нужно относиться положительно: если тебя жалеют, значит, любят. Многие противопоставляют жалость и эгоизм. Некоторые даже считают способность жалеть других и себя достоинством, в чем очень заблуждаются. Жалость появляется в результате эгоизма и высокомерия. Жалея кого-то, мы приписываем человеку статус жертвы, усугубляя его и без того плачевное положение.

4. «Страдание» и «сострадание». С виду это добрые и хорошие слова. Но, произнося их, вы, сами того не понимая, можете погрузиться в водоворот страданий другого человека. Не стоит страдать, лучше сочувствуйте, сопереживайте, помогайте.


5. «Ненавижу». Ненависть — страшное чувство, которое может сожрать изнутри. Произносить такое слово опасно, даже если для этого есть причины: можно невольно наслать на другого порчу. Многие недооценивают силу слов, но они на самом деле способны превратить жизнь человека в сущий ад.

6. «Никогда». Этим словом можно убить в себе все хорошее, развернуть судьбу в сторону проблем и неудач. Не стоит программировать себя на несчастья. Все можно изменить, даже если сейчас над вами нависла черная туча.

7. «Старание» или «я постараюсь». Невинное желание постараться дает повод уйти от ответственности за свою жизнь. Так что «стараться» оказывается вредно, лучше работайте, трудитесь, прилагайте усилия.

8. «Черт». В прошлом этим словом привлекали темные силы. Сейчас оно считается магнитом неудач, проблем и негатива. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была счастливой, перестаньте употреблять это слово.

9. «Жертва», «пожертвовать», «жертвенность». У этих слов очень негативные вибрации, которые губительно действуют на энергетику человека. Зачем чем-то жертвовать, если можно подарить, оказать поддержку, порадовать.

10. «Не могу», «не хочу», «не буду». Слова с отрицанием всегда разрушительны для энергетики. Дело в том, что они лишают человека права выбора, а также высасывают силы, которые необходимы для того, чтобы совершить что-то значимое.

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По материалам: dailyhoro.ru

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