Звездный Instagram: последние теплые деньки, рабочие заметки и селфи с любимыми

Вадим Карасев

Погода на этой неделе приятно порадовала (в Москве уж точно), что не могло не отразиться на инстаграм-лентах звезд: долгие прогулки, радостные лица — никто не терял времени даром, все наслаждались последними теплыми деньками.

Впрочем, некоторым знаменитостям было не до отдыха — многие уже успели с головой окунуться в работу: Сергей Лазарев рассказывал поклонникам о фотосете для глянцевого издания, Пелагея делилась селфи с концерта, а Настя Ивлеева радовала фолловеров travel-заметками со съемок нового сезона шоу "Орел и решка".

Какими еще кадрами наши и западные знаменитости делились с подписчиками на прошедшей неделе, рассказываем в нашей традиционной фотоподборке!





Настя Каменских





Наталья Подольская





Дарья Клюкина





Полина Гагарина с дочерью





Джаред Лето





Надя Дорофеева





Мария Шарапова





Тимати





Елена Темникова





Алессандра Амбросио





Екатерина Варнава





Кристина Асмус





Равшана Куркова





Рената Литвинова





Регина Тодоренко с сыном





Ким Кардашьян





Кайя Гербер





Елена Летучая





Эмбер Херд





Виктория Шелягова





Ксения Собчак





Настя Ивлеева





Тина Кунаки





Мария Кожевникова





Рита Дакота





Леся Кафельникова





Надежда Оболенцева





Хайди Клум





Юлианна Караулова





Сергей Лазарев





Нина Агдал





Робин Райт





Пелагея





Полина Киценко





Светлана Лобода





Рита Ора





Сергей Шнуров и Тина Канделаки





Барбара Палвин





Анна Седокова





Анастасия Решетова с сыном