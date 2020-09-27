Звездный Instagram: последние теплые деньки, рабочие заметки и селфи с любимыми
Погода на этой неделе приятно порадовала (в Москве уж точно), что не могло не отразиться на инстаграм-лентах звезд: долгие прогулки, радостные лица — никто не терял времени даром, все наслаждались последними теплыми деньками.
Впрочем, некоторым знаменитостям было не до отдыха — многие уже успели с головой окунуться в работу: Сергей Лазарев рассказывал поклонникам о фотосете для глянцевого издания, Пелагея делилась селфи с концерта, а Настя Ивлеева радовала фолловеров travel-заметками со съемок нового сезона шоу "Орел и решка".
Какими еще кадрами наши и западные знаменитости делились с подписчиками на прошедшей неделе, рассказываем в нашей традиционной фотоподборке!