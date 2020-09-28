100 прикольных статусов для Ватсап на 2021 год

Анастасия Иванова

WhatsApp продолжает удерживать лидирующиепозиции среди всех известных мессенджеров. А наличие статуса в твоем профиле –отличный способ выделиться среди миллионов аккаунтов. Мы предлагаем тебе 100прикольных статусов, которые в полной мере передадут другим пользователям твоенастроение и заставят улыбнуться.100 прикольных статусовЖизнь похожа на мороженое: наслаждайся ею, пока она не растаяла.Мир может быть вполне удивительным, если ты сам немного странный.Моя супер способность – уставать, ничего не делая.Новый способ забыть свое прошлое – удалить старые диалоги.Никогда не смейся над выбором жены. Ты – один из них.Все мы красивы, пока не закончится 30-дневная пробная версия Photoshop.Все девушки похожи на полицейских. Даже когда они получают все доказательства, они все равно хотят услышать от вас правду.Обожаю работать в команде. Это помогает мне свалить вину на кого-то другого.Жизнь прекрасна! С пятницы по понедельник. Завтра буду офлайн. Мой безответственный сосед забыл оплатить интернет. Никогда не целуйся возле своего дома. Любовь слепа, соседи нет. Всегда надеваю самую симпатичную пижаму перед сном. Никогда не знаешь, кого встретишь во сне. Жизнь полна вопросов. У идиотов есть на все ответы. Обожаю своих недоброжелателей, они делают меня популярным. Бог действительно создавал шедевры. Просто посмотрите на меня! Никак не можете найти своих детей? Попробуйте выключить Wi-Fi. Они тут же появятся. Можете называть меня старомодным, но я предпочитаю женщин с бровями из волос.Всегда думал, что фраза, которую я больше всего на свете боялся услышать от своей жены, звучит как «Я хочу с тобой развестись». Оказывается, это: «Скажи мне свой пароль». Девушка, которая говорит «Я на тебя не злюсь», очень напоминает стоматолога с фразой: «Больно не будет». Если однажды мы все-таки попадем в тюрьму за скачивание фильмов, мне бы хотелось верить, что камеры будут разделены по жанрам. Не будь частью проблемы. Будь проблемой. Надо же, 7 миллиардов человек на Земле, а я могу выносить только 5. Отправь мужчину в магазин за 5 предметами, и он вернется домой с 4. Отправь женщину в магазин за 5 предметами, она вернется домой с 55. Это наука. У меня остался 1% батареи. Тот, кто позвонит мне или пошлет сообщение, станет моим врагом навсегда! Обожаю свою работу. Я притворяюсь, что работаю. Начальник делает вид, что платит мне за это. Я сделал это снова. Я переоценил количество извилин вашего мозга. Люблю подискутировать с умными людьми. Особенно, стоя перед зеркалом. Эй, карма! У меня есть длинный список людей, которые вели себя плохо в этом году. Люди всегда советуют следовать своим мечтам. Именно поэтому сегодня я вернулся в постель и включил любимый фильм. Большинство людей живут и развиваются, но некоторые… просто живут. Мне снова пришлось взять больничный. Ужасно тошнит от некоторых личностей. Трудно ничего не делать, потому что никогда не знаешь, когда это закончится. Не хочешь услышать грубость? Не спрашивай глупость! Успокойтесь. Мы все немного сумасшедшие. Честно говоря, я не страдаю безумием. Я наслаждаюсь им каждую минуту. Мне кажется, что между субботой и воскресеньем нужен еще один день. А лучше, два. Кто-нибудь помнит тот момент, когда ванная комната превратилась из звукозаписывающей студии в фотостудию? Я не пугает терроризм. Однажды я уже был женат. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая постоянно чем-то недовольна. Воистину, лень – мать всех дурных привычек. Но помни, она – мать, и ее надо уважать. Никогда не повторяю одну и ту же ошибку дважды. Люблю разнообразие. Если бы у понедельника было лицо, я бы его ударил. Человек никогда не сможет сказать, что у него на уме, когда вся семья активно пользуется интернетом. Пессимизм – это мое врожденное качество. У меня даже резус-фактор отрицательный. Я не старею. С каждым годом я перехожу на новый уровень! Год за годом все твердят мне, что скоро я встречу своего человека. Честно говоря, я уже начинаю думать, что его сбил грузовик. Сегодня я планирую просто закончить то, что начал вчера, – ничего. Всякий раз, когда кто-то говорит мне, что я пожалею об этом уже утром, я просто сплю до обеда. Продам парашют. Был в использовании один раз. Ни разу не открывался. Ненавижу утро. Оно всегда наступает, когда я еще сплю. Я все еще помню те времена, когда яблоко было просто фруктом. Не знаю, как вы, а я намерен жить вечно. И знаете, пока все идет по плану. Работа меня завораживает. Вот почему я сижу и смотрю на нее часами. Чтобы ни произошло, у меня всегда под рукой соль, ломтик лимона и текила. Ты улыбаешься, я улыбаюсь, тебе больно, мне больно, ты плачешь, я плачу, ты прыгаешь с моста, я буду скучать по тебе... Двое суток не было интернета. За это время я успел жениться, немного похудеть и прочесть около 10 книг. Тот самый надоедливый родственник, который шлет всем смешные мемы. Моя совесть чиста – я практически никогда ею не пользуюсь. Всегда помни, ты уникален. Впрочем, как и все остальные. Хочешь, я дам тебе отличный совет? Я все равно им не пользуюсь. Мне хотелось бы погрузиться во что-нибудь более удобное, например, в кому. Мне нужно терпение – и немедленно! Ненавижу математику, но обожаю считать деньги. Я слишком быстро езжу, чтобы заботиться о вреде курения. Никогда ни с кем не спорю. Просто объясняю, почему я прав. Свет распространяется быстрее звука. Вот почему люди кажутся яркими, пока не заговорят. У 80% женщин есть мужья. У остальных 20% есть мозг. Ненавижу людей, которые крадут мои мысли еще до того, как они придут мне в голову. Для тех, кто говорит «Доброе утро» в понедельник уготовано отдельное место в аду. Скверный характер уродует даже самое привлекательное лицо. Каждая проблема имеет свое решение. Нет решения, нет проблемы! Кто-нибудь может помочь установить антивирус в сердце? Одни люди приносят счастье, куда бы они ни пошли. Другие, только когда они уходят. Миниатюрная фигура не сможет хранить столь великую личность. Поэтому я не худею! Обожаю долгие ночные прогулки… к холодильнику. Мстить – это неправильно, очень неправильно… Но приятно. Жизнь слишком коротка, чтобы то и дело обновлять свой статус. Хорошая девочка с массой плохих привычек. Мои мысли громче слов. Я вас внимательно слушаю. Мне просто требуется время, чтобы осмыслить столько глупостей сразу. К черту обстоятельства, создавай возможности. Не люблю новые знакомства. Каждый раз приходится притворяться нормальным. Как же прекрасны и замечательны люди… на расстоянии. На самом деле, казаться умным довольно просто. Достаточно лишь подумать глупость и промолчать. Почему все твердят, что невозможно жить без любви? Мне всегда казалось, что жить без кислорода куда сложнее… Всегда улыбайся. Завтра может быть гораздо хуже. Чтобы не случилось – я здесь не при чем. Я, конечно, могу ошибаться. Но очень сомневаюсь в этом. Почему, когда я пью пиво, люди говорят мне, что я алкоголик… но когда я пью «Фанту», никто не говорит мне, что я фантастический? Судя по фотографиям, вчера вечером у меня был действительно потрясающий вечер. Однажды я уже пытался быть нормальным. Это были худшие две минуты в моей жизни. Предпочитаю, чтобы меня ненавидели за то, кто я есть на самом деле, нежели любили за то, кем я, по сути, не являюсь. Осторожно! В случае громких споров всегда использую CAPS LOCK! Не пытайтесь задеть мои чувства. У меня их нет. Простой, как квантовая физика. Исполняю желания. Свои. Внутри также прекрасна, как и снаружи. На твоем месте я бы написала: «Привет». Потерял всех. Нашел себя.Мои двери всегда открыты для вас. Выходите.