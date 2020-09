«40 кг то есть?»: Виктория Лопырёва напугала подписчиков худобой

View this post on Instagram

После предыдущего поста я поняла, что роль в индийском кино мне может быть и светила бы, но мое лицо вам нравится больше 🥰😘 Поэтому с телом поступим так же - оставляем то, что есть и просто ухаживаем за ним благодаря крутым новинкам о которых скоро расскажу 😉V