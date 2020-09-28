«40 кг то есть?»: Виктория Лопырёва напугала подписчиков худобой

Алексей Вольцев

Телеведущая Виктория Лопырева, которая долгое время жила в Дубае, отправилась на отдых в Турцию. Своим подписчикам девушка показала свежие фотографии с отдыха. Виктория без стеснения похвасталась своей фигурой. Блогерша снялась в черном бикини и шляпе, сопроводив фото обещанием рассказать секреты своего ухода за телом.

Поклонники были поражены тому, как выглядит молодая мама. Напомним, теледива быстро восстановилась после появления на свет сына Марка Лионеля. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов.

Некоторые не поверили, что Виктория сама добилась таких результатов. Они обвиняют звезду во лжи и считают, что телеведущая поддерживает идеальную форму с помощью пластических операций и косметологов. Других же испугала худоба красавицы.

«Вы кушаете вообще?», «Хорошо, наверное, ухаживать за собой, когда все сделанное?», «Почему муж не следит за вашим здоровьем? Видно же, что больная худоба», «В вас 40 килограмм то есть?»

— интересуются пользователи сети.

А те временем Виктория продолжает нежиться на солнце на курорте Белек. Модель каждый день выкладывает новые снимки, демонстрируя свою утонченную фигуру.

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