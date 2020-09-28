«40 кг то есть?»: Виктория Лопырёва напугала подписчиков худобой
Телеведущая Виктория Лопырева, которая долгое время жила в Дубае, отправилась на отдых в Турцию. Своим подписчикам девушка показала свежие фотографии с отдыха. Виктория без стеснения похвасталась своей фигурой. Блогерша снялась в черном бикини и шляпе, сопроводив фото обещанием рассказать секреты своего ухода за телом.
Поклонники были поражены тому, как выглядит молодая мама. Напомним, теледива быстро восстановилась после появления на свет сына Марка Лионеля. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов.
Некоторые не поверили, что Виктория сама добилась таких результатов. Они обвиняют звезду во лжи и считают, что телеведущая поддерживает идеальную форму с помощью пластических операций и косметологов. Других же испугала худоба красавицы.
«Вы кушаете вообще?», «Хорошо, наверное, ухаживать за собой, когда все сделанное?», «Почему муж не следит за вашим здоровьем? Видно же, что больная худоба», «В вас 40 килограмм то есть?»— интересуются пользователи сети.
А те временем Виктория продолжает нежиться на солнце на курорте Белек. Модель каждый день выкладывает новые снимки, демонстрируя свою утонченную фигуру.
View this post on Instagram
ПОлезный пост про 🍑 попу, как обещала . Не будем умничать, что у худых и не очень, могут возникать одни и те же проблемы с соединительной тканью, ибо от веса не зависит! Более 85% процентов женщин после 21 года мечтают изгнать из своего тела то, чем мужчины практически не страдают. А ещё они не рожают 😠! Life is unfair, но что делать? Так я сейчас расскажу, что делаю именно я (редко все вместе, как советую вам, но хотя бы переодически) 1. Контрастный душ - бесплатное средство от целлюлита, которое доступное каждому, если не отключили 🚿 в помощь вам любая рукавица или массажная губка для укрепления сосудов 2. Не выходя из душа можно воспользоваться скрабом для гладкости и для отшелушивания ненужного, чтобы потом нанести нужное. Самый лучший естественный скраб - это песок и морская вода, если море пока не светит, то: возьмите мёд 🍯 и смешайте его с морской (из банки) солью - делайте массаж, за качество кожи отвечаю! По скрабам из магазина пройдёмся отдельно (потом)🤚🏽 3. Разогревающий крем 🧴 (любой!), но опять же про свои TOP 5 расскажу в другом посте (пара любимчиков у меня есть, но ещё пару протестирую специально для вас), а вообще тут дело в том, чтобы растопить ваш жирок и пройтись по нему банками животворящими , которые улучшают циркуляцию крови и заменяют дорогую салонную процедуру, кроме 👉🏽 4. Настоящего хорошего ручного глубокого антицеллюлитного массажа, которым владеют почему-то только наши соотечественники (клянусь, где бы не находилась, ТАКОЙ, как надо, делают только НАШИ! 💪🏽 5. Если «наших рук» в округе нет, то идём в хороший салон и делаем старую добрую Эндосферу (адрес в Москве @la.beautyclinic )), ничего лучше и бюджетней ещё не придумали. Забудьте про LPG, которым мы все себя насиловали когда-то: растягивает кожу и НЕ подходит ТЕМ, у кого слабые сосуды ❌ а таких большинство ❗️ 6. Я не буду тут писать о вреде сладкого и крахмала, потому что я не диетолог (хотя легко могу им быть) и вы сами разберётесь, что вам есть. Я без сладкого чая ☕️ , лично, жить не могу и не собираюсь даже пытаться, но белки с углеводами сочетаю редко, поэтому даже после 3 месяцев в Турции у меня такой же вес, как и до. 7. О, спорт, ты - мир! Продолжение в ▶️