5 качеств, которым нужно научиться у детей, чтобы удача не покидала вас никогда

Вадим Карасев

Многие слышали такой совет: нужно быть как дети, смотреть на мир оптимистично и с воодушевлением. Это не значит быть инфантильными. Просто у детей есть некоторые полезные качества характера, которые теряются в процессе взросления.

Взрослые люди часто следуют ложным деструктивным истинам, которые разрушают их жизни. Вместо того, чтобы следовать стереотипам, иногда полезно вспомнить, как видят мир вокруг дети. Они знают то, что забыли взрослые, и умеют делать то, что взрослые делать разучились.

Умение прощать врагов

Дети очень часто ссорятся друг с другом, но что мы видим? Они очень быстро мирятся и через день (а иногда и через час) уже не помнят ничего плохого, что было между ними. Они приходят домой расстроенные или дерутся друг с другом, выплескивая эмоции, не держа их внутри. В их сердце не остается большой обиды или негодования. Они очень просто смотрят на такие вещи. Взрослым людям этого не хватает.

С возрастом мы черствеем и почему-то начинаем запоминать больше плохого, чем хорошего. Эксперты отмечают, что это крайне негативно сказывается на энергетике и здоровье. Обиды и негатив лишают нас счастья, удачи, любви к жизни. Те, кто умеет хотя бы иногда вести себя как ребенок, который не обижается, очень счастливы.

Постоянное движение и активность

Дети никогда не сидят на месте. Они посмотрят мультики, потом бегут на улицу. Они не могут долго заниматься чем-то одним. Взрослые же люди постоянно работают, устают, сидят дома. Нужно как можно чаще выбираться с друзьями в различные места, путешествовать, открывать для себя новый мир.

Это укрепляет энергетику и расширяет кругозор. Дети очень воодушевлены, постоянно находятся в состоянии потока, то есть в них жизнь бьет ключом. Нужно двигаться, гулять, менять обстановку. Это придаст вам энергии, даст уверенность в себе.

Соблюдение режима

Многие сейчас скажут, что дети могут не спать всю ночь, а потом на утро бегать и прыгать. Да, это так, но на самом деле они в большинстве случаев засыпают вечером первыми. Да, родители говорят, когда нужно спать, но дети отлично адаптируются.

Они рано ложатся, но и рано встают. Взрослые люди либо напрочь сбивают режим, либо спят на выходных гораздо дольше обычного. Не нужно тратить свободное время на сон. Его должно быть в нашей жизни ровно столько, сколько того требует тело. Наиболее продуктивно в современном мире ложиться рано и вставать рано. Правильный режим дня позитивно влияет на биополе и настроение человека.

Умение радоваться даже малым вещам

Взрослые люди даже после долгожданной покупки собственной квартиры или машины радуются слишком мало. Дети же радуются абсолютно всему. Отменили урок — радость, не нужно доедать обед — радость, дали поиграть в видеоигры — радость. И это не просто осознание того, что они получат что-то хорошее, а искреннее удовольствие и позитив.

Взрослым очень сложно фокусироваться на приятных мелочах, потому что их ценность падает. Со временем всего становится мало. После повышения на работе через пару часов радость проходит, и хочется чего-то большего. Можно почаще обращать внимание на что-то приятное.

Желание заниматься любимым делом

Пусть у детей нет такого хобби, как у взрослых, но зато они занимаются только тем, чем действительно хотят. Это делает их счастливыми. У взрослых людей так много дел и забот, что не хватает времени на самих себя, хотя на самом деле взрослый человек намного свободнее малыша или школьника, который должен ходить в школу, делать уроки.

Перед нами открыт целый мир, но мы сидим без дела или утопаем в рутине, потому что привыкли, или кто-то сказал нам, что так должно быть. Вспомните, каково это — делать то, что нравится, а не то, что должен. Обязанности есть у всех, и это правильно. Однако же нужно помнить о своих интересах, делая то, к чему лежит душа.