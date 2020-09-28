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Алексей Фомин: «Всегда вдохновлялся музыкой Таривердиева»

Алексей Фомин: «Всегда вдохновлялся музыкой Таривердиева»

Известный российский композитор Алексей Фомин — наш современник. Он работает в стиле «ню-джаз» и хорошо знаком интернет-аудитории. Не так давно музыкант дал интервью, в котором рассказал о своем творчестве, увлечениях и планах на будущее.
 
Как говорит Алексей, он не силен в определении стилей, но свою композиции именует «ню-джаз». Это направление объединяет фанк, электронную музыку, соул и другие родственные течения.
 
Источником вдохновения для него является классическая музыка, в особенности, произведения Микаэла Таривердиева. Алексей называет Таривердиева музыкантом с большой буквы, творения которого легко узнать с начальных аккордов.
 
Насчет стиля своей музыки Фомин пояснил, что ему всегда нравился джаз и его родственные направления. Молодого композитора волновало звучание фортепиано и саксофона.
 
Карьеру в музыке Алексей начал с покупки клавишного инструмента, из которого ему нравилось извлекать голоса скрипок, саксофона и электронного рояля.
 
У Алексея Фомина нет музыкального образования, что не помешало проявиться его природному таланту. По словам Алексея, ему было легко запомнить и сыграть по памяти любую мелодию, но он захотел создавать свою музыку.
 
Выпустив свой первый альбом «Грустный дождь», молодой композитор столкнулся с первыми трудностями. Помочь с записью, размещением и раскруткой пластинки вызвалась питерская звукозаписывающая компания «Open Innovative Technologies». Уже через 2 месяца мелодии Алексея Фомина стали довольно популярными на ресурсе «Яндекс-музыка». Но спустя месяц музыкант получил письмо с извещением о закрытии проекта и удалении треков.
 
Музыкант смог переиздать альбом «Грустный дождь» только по прошествии 2 лет, войдя в сотрудничество с компанией «Extraphone» в 2018 г. В это же время он явил миру еще одну пластинку под названием «Погружение».
 
Сайты проекта «Open Innovative Technologies» и «ReleaseMe» перестали существовать, а с ними пропали и интервью Фомина. Это сразу уменьшило популярность композитора, о котором даже стали забывать. Ситуация изменилась только после появления 3 альбома формата мини «Поздняя осень».
 
Как отметил Алексей Фомин, как только где-то появлялась его музыка, все вдруг переставало функционировать и закрывалось. Молодой человек полагает, что это неслучайно. Такая печальная участь постигла и проект «ICON — журнал о музыке», разместивший его интервью и видео. Все творчество Алексея, размещенное в сети до 2017 г., было удалено без причин. Композитор считает это происками конкурентов.
 
В числе увлечений Фомин назвал катание на мотоцикле, на которое у него сейчас мало времени. Алексей слушает много современной музыки, но предпочитает певцов прошлого, таких как: Ирина Понаровская, Людмила Гурченко, Николай Караченцов, Марк Бернес, Роксана Бабаян и другие.
 
В ближайших планах композитора — выпуск нового музыкального альбома.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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