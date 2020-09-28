Алеся Кафельникова подтвердила роман с Георгием Петришиным — бывшим женихом Светланы Ходченковой

Вадим Карасев

Еще несколько месяцев назад в прессе появились слухи о романе 21-летней модели Алеси Кафельниковой с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным. Вчера же дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова наконец подтвердила, что действительно встречается с Георгием.

Алеся опубликовала в своем инстаграме серию снимков с Георгием, сделанных во время их поездки в Париж. На фотографиях Кафельникова и Петришин позируют, глядя в зеркало. Кадры Леся сопроводила лишь одним эмодзи в виде земного шара.





Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

Примерно за неделю до этого телеграм-канал "Только никому" сообщил об отношениях Алеси и Георгия, которые, судя по всему, начались еще в июле этого года. Именно тогда модель опубликовала в своих сторис фото с молодым человеком, очень похожим на Петришина.

К слову, еще в мае в прессе обсуждали другого молодого человека Алеси — Владимира Новицкого, сына одного из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" Евгения Новицкого. До него у модели также был громкий роман с рэпером Pharaoh и с сыном Аркадия Новикова, Никитой.





Впрочем, у нового возлюбленного Леси не менее активная личная жизнь, чем у нее самой. В светских кругах за Георгием давно закрепилась слава любителя девушек со звездными фамилиями. В разное время у него были романы с Викторией Дайнеко, Настей Задорожной и Ритой Дакотой. Последняя, к слову, в одном из своих интервью назвала их отношения с Петришиным "печальным опытом", о котором ей не хотелось бы вспоминать.





Георгий Петришин





Георгий Петришин и Виктория Дайнеко с друзьями

Георгий Петришин и Светлана Ходченкова познакомились в 2011 году и вскоре после этого начали встречаться. В 2015-м Георгий сделал возлюбленной предложение, — это произошло прямо на сцене после окончания спектакля, в котором участвовала Ходченкова. Тогда актриса ответила согласием, однако свадьба так и не состоялась из-за расставания пары. Поговаривали, что причиной разрыва стала неверность Георгия.





Георгий Петришин и Светлана Ходченкова

Спустя год после расставания Светланы и Георгия начали ходить слухи об их воссоединении, а в 2018-м они нашли свое подтверждение, — в сети появился совместный снимок влюбленных. По слухам, тогда Петришин повторно сделал предложение возлюбленной, на которое Ходченкова снова ответила согласием. При этом до загса Георгий и Светлана так и не дошли.



