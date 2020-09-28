Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Вадим Карасев

34-летняя Аманда Сейфрид и муж, 44-летний Томас Садоски, снова стали родителями. Сегодня на свет появился их сын, имя которого пара решила пока держать в тайне от общественности. Актриса поделилась фотографией новорожденного в инстаграме благотворительной организации War Child.

С момента рождения нашей дочери три года назад наша забота о невинных детях, которые серьезно пострадали от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. С рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путевой звездой,

— подписала снимок Аманда.

Пара также является родителями трехлетней дочери Нины. Сейфрид и Садоски поженились в марте 2017 года. О том, что актриса снова беременна, ее поклонники даже не подозревали. Звезда умело скрывала свое интересное положение, даже папарацци не удалось сделать снимки звезды с округлившимся животом. Во время изоляции Сейфрид вместе с семьей жила в фермерском доме в северной части Нью-Йорка. В августе знаменитость рассказала о своей жизни на карантине и о том, как ее мама Энн помогает ей с дочкой.





Моя мама живет с нами — она ​​наша няня. Моя жизнь прекрасна, потому что она выполняет функции еще одного родителя. Мне так повезло,

— сказала звезда в интервью Джону Мольнеру.

Когда моя дочь встает, она либо входит в нашу комнату, либо спускается вниз. И если мы все еще спим, она проводит время с моей мамой. Она рано просыпается. Я проводила изоляцию так: я просыпалась, пила кофе и болтала с дочерью, а потом Томми кормил животных. И знаете что? Мы все еще вместе. Я думаю, что мой брак стал еще крепче в пандемию,

— смеясь, сказала звезда "Дрянных девчонок".



