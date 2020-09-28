Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация

Вадим Карасев

Правительство Армении объявило о введении военного положения в стране. Кабинет министров распорядился начать массовую мобилизацию резервистов, о чем сообщил лично премьер-министр Никол Пашинян.

Первым военное положение ввели в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, уже через час ее примеру последовали и в Ереване. В НКР проходит мобилизация всех мужчин старше 18 лет, в Армении пока призывают лишь тех, кто числится в составе войск.

"Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты – во имя Родины, во имя победы", – цитирует ТАСС армянского премьера.

Согласно данным из армянских СМИ, в военкоматы уже явились тысячи добровольцев. Военные ожидают дальнейших приказов от командования. На фоне активизации конфликта Россия тоже вернула свои войска на территорию Армении.

Утром 27 сентября вновь разгорелась "горячая" фаза конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: так, в Баку говорят, что армянские силы атаковали населенные пункты около Карабаха и убили гражданских, а в Ереване напротив утверждают, что атаку в этом же районе начали азербайджанские ВВС. Азербайджан официально заявил о старте масштабной контрнаступательной операции.

Ранее Ruposters публиковал видео, на котором армянские военные уничтожают танки противника.