Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана

Алексей Вольцев

Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.

«На участке города Мартуни сбит самолёт ВВС Азербайджана», — сообщил Погосян.

Указывается, что поражён Ан-2 (лёгкий транспортный самолёт) противника. Какой системой противовоздушной обороны сбита машина, представитель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики не пояснил.

Как сообщало ИА Newstes, Вооружённые силы Азербайджана начали новую масштабную наступательную операцию в зоне карабахского конфликта. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, Армия обороны Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) успешно противостоит всем атакам, нанося значительные потери личному составу и технике противника. «Бои ведутся на участках долины реки Аракс и Матагис — Талыш. К этому моменту уничтожено 22 танка и 10 единиц боевой техники. Убиты более 370 военных ВС Азербайджана. У них большое количество раненых. 35 процентов раненых находятся в тяжёлом состоянии», — заявил Ованнисян.

Напомним, утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.