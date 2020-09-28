Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе

Алексей Вольцев

МИД Азербайджана заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее в понедельник Армения заявила, что Азербайджан применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему.

"С утра 28 сентября 2020 года Вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают город Тертер. Вражеские силы целенаправленно нацеливаются на гражданских лиц и объекты города. Обстрел мирных жителей города Тертер демонстрирует, что Армения осуществляет террор в отношении гражданских лиц и в очередной раз грубо нарушает международное гуманитарное право", - заявляет МИД Азербайджана.

Там добавили, что ВС Азербайджана осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права". МИД Азербайджана призвал "международное сообщество решительно осудить" действия Армении.