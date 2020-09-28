Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе

Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе

Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
МИД Азербайджана заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее в понедельник Армения заявила, что Азербайджан применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему.

"С утра 28 сентября 2020 года Вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают город Тертер. Вражеские силы целенаправленно нацеливаются на гражданских лиц и объекты города. Обстрел мирных жителей города Тертер демонстрирует, что Армения осуществляет террор в отношении гражданских лиц и в очередной раз грубо нарушает международное гуманитарное право", - заявляет МИД Азербайджана.

Там добавили, что ВС Азербайджана осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права". МИД Азербайджана призвал "международное сообщество решительно осудить" действия Армении.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
Чонгук согласен жениться на АРМИ
Чонгук согласен жениться на АРМИ
Лучшая идея Ви, как поднять всем настроение во время COVID-19
Лучшая идея Ви, как поднять всем настроение во время COVID-19
Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»
Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»
Ряд руководителей правительства Камчатки покидает посты
Ряд руководителей правительства Камчатки покидает посты
На молочную ферму в Приморье завезли свыше 300 телят из Дании
На молочную ферму в Приморье завезли свыше 300 телят из Дании
Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"
Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная
Главные астрономические и астрологические события октября 2020 года
Главные астрономические и астрологические события октября 2020 года
Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Путин рассказал об атомном потенциале России
Путин рассказал об атомном потенциале России

Топ на сегодня

Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на Украине
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
5 самых опасных дней в октябре 2020 года

Еще по теме

В Азербайджане заявили о 46 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки
Президент Армении созвал заседание нацбеза в связи с обострением в Карабахе
Лавров обсудил события в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана
В Азербайджане заявляют о 26 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки