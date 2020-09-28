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Белоруссия предложила делать карьерные самосвалы "Белаз" в России

Белоруссия предложила делать карьерные самосвалы "Белаз" в России
Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.


"Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов "Белаз" в Российской Федерации, локализовать... Я думаю также, что такой проект может быть реализован на территории Российской Федерации", - сказал Евтухов.

Он напомнил, что аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar.


БелАЗ" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.
# Россия
По материалам: ria.ru

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