Белоруссия предложила делать карьерные самосвалы "Белаз" в России

Влада Некрасова

Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.





"Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов "Белаз" в Российской Федерации, локализовать... Я думаю также, что такой проект может быть реализован на территории Российской Федерации", - сказал Евтухов.

Он напомнил, что аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar.

БелАЗ" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.