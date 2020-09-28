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Беременную Крисси Тейген госпитализировали с сильным кровотечением

Беременную Крисси Тейген госпитализировали с сильным кровотечением

34-летняя модель Крисси Тейген сейчас ждет третьего ребенка от своего 41-летнего мужа Джона Ледженда. Уже известно, что у пары родится сын. Последние недели звезда соблюдает постельный режим, о чем она уже говорила. Однако теперь ей потребовалась госпитализация из-за сильного кровотечения. Об этом сама Крисси рассказала в своем инстаграме.

Вы все знаете, что я уже несколько недель нахожусь на постельном режиме. И это очень серьезный постельный режим. Например, я встаю, чтобы быстро сходить в туалет — и все. Я принимаю ванну два раза в неделю, не принимаю душ. У меня всегда шла кровь. Я нахожусь примерно на середине срока беременности, и кровь идет уже месяц. Каждый раз, когда я иду в ванную, у меня начинается кровотечение, но, честно говоря, даже если я буду просто там лежать, кровь все равно будет идти. Но сегодня разница была в том, что это было похоже на то, будто повернули кран и оставили его включенным. Это так странно, потому что я чувствую себя очень хорошо,

— призналась она.


Крисси отметила, что обычно она находится в прекрасном настроении во время беременности — она сказала, что чувствует себя гораздо счастливее, чем когда она не беременна, поэтому с этой ситуацией ей смириться крайне сложно.

Вместе с ней в палате находится и ее супруг, который ухаживает за ней и оказывает ей всю необходимую помощь.


Джон Ледженд

Модель также попросила всех своих поклонников с медицинским образованием перестать ставить ей диагноз:

Я не могу выразить словами, как сильно мне хотелось бы, чтобы вы прекратили свои игры в угадайку. Вы должны поверить мне, что у меня есть очень хорошие врачи, которые знают, что делают. Я делюсь многим, но не абсолютно всем,

— отметила Тейген.


В конечном итоге она призналась, что ее плацента очень слаба, однако чувствует Крисси себя хорошо, а ребенок много двигается и растет здоровым и сильным. Тейген сказала, что им с малышом предстоит пережить следующие несколько недель, чтобы выбраться из зоны опасности.

Звезда обратилась и к своим друзьям и попросила их перестать ее жалеть, так как она чувствует себя абсолютно нормально.

Своих первых детей, четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза, звезда зачала с помощью ЭКО.


Джон Ледженд и Крисси Тейген с детьми
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По материалам: spletnik.ru

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