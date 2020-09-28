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Чистим пригоревшие кастрюли правильно

Чистим пригоревшие кастрюли правильно

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с тем, что приходится подолгу очищать, отмывать подгоревшие кастрюльки. Ладно бы снаружи, но иногда такая напасть случается и с дном внутри кастрюли. Как это сделать? Кто-то просто берет в руки металлическую губку и нещадно отскрёбывает все, что пригорело. Конечно, особой пользы это кастрюле не принесет.

Но есть множество способов, как размягчить прогоревшее, чтобы можно было отмыть посуду, не прибегая к силовым методам.

Алюминий и нержавеющая сталь

Если подгорели кастрюли из этих материалов, то порядок действий такой: сначала залейте в кастрюльку холодной воды. Пусть постоит час, другой. Затем насыпаем соли прямо на мокрую поверхность и снова оставляем. Через час можно очистить весь нагар обычной кухонной губкой.

Эмалированную посуду можно чистить так же, но вот воду в нее заливать можно только после того, как она полностью остынет.


Кипячение

Если нагар слишком сильный, то такие щадящие меры могут не помочь. В таком случае применяем более активные методы. Наливаем немного воды и добавляем щедрую щепотку соды. Размешиваем и оставляем на полчаса, а то и дольше. После этого ставим кастрюлю на газ, доводим до кипения. Варим содовую водичку на протяжении 10-15 минут. Затем огонь выключаем и оставляем до полного остывания. Когда водичка в кастрюле стала тепленькой, то ее можно мыть обычным способом, весь нагар легко отойдет.

С эмалированной кастрюлей немного сложнее, так как нагар там держится крепче. В нее наливаем воду не с содой, а с солью. Даем постоять, а потом кипятим на маленьком огне час, полтора. После этого можно будет отмыть нагар не прибегая к помощи жесткой щетки.

Активированный уголь

Это средство просто универсальное. Оно подходит для любого типа кастрюль. Таблетки толкутся в порошок, затем ими присыпается пригоревшая поверхность. Немного воды, буквально совсем чуть-чуть, и кастрюлька просто отставляется в сторону, на несколько часов. Затем все можно просто помыть.

А вот для алюминиевой посуды лучшим средством всегда являлся уксус или лимонная кислота. Просто достаточно налить немного уксуса на пригоревшее место и закрыть кастрюльку крышкой на час-два. Нагар отчистится без усилий и без повреждений для нежного материала.

Чистите вашу посуду правильно, и она прослужит вам долго.

# Интересное
По материалам: planktons

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