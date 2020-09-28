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Чонгук согласен жениться на АРМИ

Чонгук согласен жениться на АРМИ

Парни из BTS уже который год подряд покоряют сердца своих юных поклонниц. И неудивительно, что многие из них грезят о свадьбе со своими кумирами. Среди айдолов, о которых мечтают фанатки бойз-бэнда, Чонгук (Jungkook) занимает одно из лидирующих мест.


Еще бы, ведь парень не просто так получил никнейм Золотой Макнэ: он милый, добрый, красивый, талантливый, да еще и богатый (конечно, любовь нельзя купить за деньги, но 8 миллионов долларов в придачу к самым сильным чувствам не будет лишним).


Неудивительно, что во время переписок с фанатами на Weverse или посреди прямых эфиров на айдолов сыпятся предложения руки и сердца. АРМИ уже знают, что Ви (V) очень остро реагирует на подобные попытки влезть в его личную жизнь, но оказалось, что и самый младший участник BTS совсем не промах.

Впрочем, даже если фанаткам не удается добиться своего, такие сообщения выбиваются из общей массы и притягивают внимание музыкантов. Например, когда одна из поклонниц предложила Чонгуку жениться на ней во время прямого эфира, айдол ненадолго задумался, а потом ответил девушке весьма забавным тоном. Он сказал, что если АРМИ хотят выйти за него замуж, им нужно сделать только две вещи: подготовить бумаги и познакомить между собой родителей.

Не самая сложная задача, но ее достаточно, чтобы уже на первом этапе отсеять всех кандидаток, которые говорят это просто так, лишь бы чем-нибудь зацепить внимание музыканта.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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