Чонгук согласен жениться на АРМИ

Анастасия Иванова

Парни из BTS уже который год подряд покоряют сердца своих юных поклонниц. И неудивительно, что многие из них грезят о свадьбе со своими кумирами. Среди айдолов, о которых мечтают фанатки бойз-бэнда, Чонгук (Jungkook) занимает одно из лидирующих мест.

Еще бы, ведь парень не просто так получил никнейм Золотой Макнэ: он милый, добрый, красивый, талантливый, да еще и богатый (конечно, любовь нельзя купить за деньги, но 8 миллионов долларов в придачу к самым сильным чувствам не будет лишним).

Would literally marry Jungkook JUST for him to sing me to sleep every night because thiS MANS VOICE. — Drea (@DREA__1) September 27, 2020

Неудивительно, что во время переписок с фанатами на Weverse или посреди прямых эфиров на айдолов сыпятся предложения руки и сердца. АРМИ уже знают, что Ви (V) очень остро реагирует на подобные попытки влезть в его личную жизнь, но оказалось, что и самый младший участник BTS совсем не промах.

TAEHYUNG PLS MARRY ME pic.twitter.com/cDEdRbhkAu — candy ❀ (@aqustd2) September 27, 2020

Впрочем, даже если фанаткам не удается добиться своего, такие сообщения выбиваются из общей массы и притягивают внимание музыкантов. Например, когда одна из поклонниц предложила Чонгуку жениться на ней во время прямого эфира, айдол ненадолго задумался, а потом ответил девушке весьма забавным тоном. Он сказал, что если АРМИ хотят выйти за него замуж, им нужно сделать только две вещи: подготовить бумаги и познакомить между собой родителей.

Не самая сложная задача, но ее достаточно, чтобы уже на первом этапе отсеять всех кандидаток, которые говорят это просто так, лишь бы чем-нибудь зацепить внимание музыканта.

He said “If you want to marry me we need paperwork and meet our parents.” Okay Jungkook I’ll let my parents know. 😂😂 pic.twitter.com/2zghGfBCce — Tanisha (@tnotah01) July 17, 2020

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